خلف: إعادة ترميم المنازل خطوة إيجابية لكنها غير كافية

أشار النائب في تصريح من مجلس النواب، إلى أن "إعادة ترميم المنازل غير المهدمة يسمح للأشخاص بالعودة إلى منازلهم وبمساهمة من الدولة"، معتبرا أن "هذه خطوة ايجابية، إنما غير كافية"، وقال: "هذا أمر أساسي أن نعي أهمية إعادة أهلنا إلى مناطقهم وقراهم، خصوصا المتضررين بفعل العدوان . أما إذا كنا ننتظر المال من الخارج فقد يكون متأخرا. ولذلك، علينا ان نقوم بما قامت به الشعوب الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، فاليقظة الأوروبية كانت بتضامن وطني".



ولفت إلى أن "اليقظة الوطنية يجب ان تكون المرحلة الاولى"، مناشدا الحكومة "ألا تكتفي بتخصيص بعض المبالغ إنما أن تذهب من أجل وضع خطة وأن تشترك فيها مع القوى الحية المجتمعية، لا سيما من الجامعات والنقابات"، وقال: "هذا أمر ممكن على غرار مشروع البسطة، حيث قام بمبادرات ساعدت في عودة أكثر من 400 عائلة". (الوكالة الوطنية)

