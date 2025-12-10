حزب "البعث" يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب

يعقد لحزب العربي في ، ، مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الواقع في 12 كانون الأول، عند الساعة الواحدة ظهراً، في مسرح رسالات – لبلدية ، للإعلان عن التغييرات التي أقرّها الحزب في مؤتمره الأخير، والكشف عن الاسم الجديد للحزب.



