تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب "البعث" يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب

Lebanon 24
10-12-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1453317-639009896997650970.webp
Doc-P-1453317-639009896997650970.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، علي حجازي، مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الواقع في 12 كانون الأول، عند الساعة الواحدة ظهراً، في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري، للإعلان عن التغييرات التي أقرّها الحزب في مؤتمره الأخير، والكشف عن الاسم الجديد للحزب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسم جديد لحزب "البعث" قريبا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيفا" يحدد موعد قرعة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12"الاسرائيلية: إسرائيل حددت موعداً لانتهاء مهلة للحكومة اللبنانية لازدياد وتيرة عمليات نزع سلاح "حزب الله" الرقابة العسكرية تمنع نشر الموعد
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الثقافي

حزب البعث

علي حجازي

الاشتراكي

الكشف عن

الغبيري

الاشتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24