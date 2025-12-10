تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حزب "البعث" يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب
Lebanon 24
10-12-2025
|
11:50
photos
يعقد
الأمين العام
لحزب
البعث
العربي
الاشتراكي
في
لبنان
،
علي حجازي
، مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة الواقع في 12 كانون الأول، عند الساعة الواحدة ظهراً، في مسرح رسالات –
المركز الثقافي
لبلدية
الغبيري
، للإعلان عن التغييرات التي أقرّها الحزب في مؤتمره الأخير، والكشف عن الاسم الجديد للحزب.
