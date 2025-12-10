تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روابط القطاع العام: دعم لإضراب الإدارة والتعليم.. والتصعيد على الطاولة

Lebanon 24
10-12-2025 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1453319-639009897596426554.jpeg
Doc-P-1453319-639009897596426554.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين أنّ سلسلة الاتصالات والمراجعات التي أجراها خلال الأشهر الماضية مع مختلف المعنيين أثبتت بشكل حاسم غياب أي إرادة جدّية لمعالجة الانهيار الحاصل في الرواتب والأجور والمعاشات.

وأعلن التجمع دعمه الكامل للإضراب الذي دعت إليه رابطة الإدارة العامة وروابط التعليم الرسمي، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل بداية مواجهة مفتوحة مع سلطة ترفض الإقرار بحقوق العاملين في القطاع العام.

وحذّر من أنّ استمرار سياسة التجاهل سيدفع إلى تصعيد شامل على امتداد الأراضي اللبنانية، يشمل الإضرابات المفتوحة والاعتصامات والتظاهرات الواسعة، مؤكدًا أنّ التراجع غير مطروح قبل انتزاع الحقوق كاملة.

وحمّل التجمع الحكومة ووزير المالية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار اجتماعي أو توتر في الشارع، نتيجة الإصرار على ترك الموظف والعسكري والمتقاعد في مواجهة الجوع والمرض، مشددًا على أنّ الكرامة ليست خيارًا ولقمة العيش ليست موضع تفاوض، وأنّ الاستهانة بحقوق الناس تفتح الباب أمام غضب لا يمكن احتواؤه لاحقًا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللقاء الوطني للعاملين بالقطاع العام يعلن دعمه لإضراب موظفي الإدارة العامة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام - عسكريين ومدنيين: نُؤيّد الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة قدامى القوى المسلحة أعلنت تضامنها الكامل مع رابطة موظفي الإدارة العامة في إضرابها
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: للمشاركة في اعتصام القطاع العام غداً
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة الإدارة العامة

الإدارة العامة

رابطة الإدارة

وزير المالية

لقمة العيش

اللبنانية

امل على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24