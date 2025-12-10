تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جرائم النساء تتصاعد… والإتحاد النسائي يطلق نداءً عاجلًا

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:01
أعلن الاتحاد النسائي التقدمي في بيان أن جرائم العنف ضد النساء باتت شبه يومية، وأن حدّتها تتصاعد بشكل مقلق، فيما تغيب أي خطوات جدّية للحد منها. وأشار إلى أنّ المفارقة المؤلمة تكمن في أن كثيرات يُقتلن على أيدي من يُفترض أن يكونوا مصدر الأمان لهن.

وأوضح الاتحاد أنّه، خلال حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، يعمل على نشر الوعي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لكن أسبوعًا واحدًا شهد مقتل سيدتين على يد زوجيهما في جريمتين مختلفتين من حيث المكان وطريقة التنفيذ، فيما تبقى النتيجة واحدة: امرأتان سقطتا ضحية العنف الأسري.

وتساءل البيان "إلى متى ستظل النساء والفتيات رهائن للعنف الأسري، ولمجتمع يتغاضى ويبرّر، ولتشريعات لا تُطبّق ولا تُحاسب؟"

ووضع الاتحاد هذا السؤال برسم الجهات المعنية، مطالبًا بـإقرار قانون العنف الشامل، وتفعيل القوانين الجزائية الخاصة بالعنف الأسري، وتجريم الأفعال بوضوح، وتعزيز حماية الناجيات، وفرض عقوبات صارمة ورادعة على مرتكبي هذه الجرائم، بما يساهم في الحد من انتشارها وحماية النساء والفتيات وتأمين بيئة أسرية آمنة لهن.

