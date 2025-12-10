تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بتمويل بريطاني… تأهيل قلعة طرابلس التاريخية بعد أشهر من الترميم

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1453334-639009919396259922.jpg
Doc-P-1453334-639009919396259922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سفارة المملكة المتحدة في بيان إنجاز أعمال تأهيل قلعة طرابلس التاريخية العائدة إلى القرن الثاني عشر والمعروفة باسم "قلعة ريمون سان جيل"، بعد أشهر من الترميم نفّذها الجيش اللبناني بالتعاون مع شباب من الفئات المهمّشة في طرابلس، بتمويل بريطاني عبر جمعية "مارش".

وشهد حفل الافتتاح، الذي أُقيم اليوم، حضور نائبة رئيس البعثة البريطانية فيكتوريا دنّ، إلى جانب المدير العام للآثار في وزارة الثقافة سركيس الخوري ممثّلًا الوزير غسان سلامة، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، إضافة إلى ضباط من الجيش اللبناني، ورئيسة جمعية مارش ليا بارودي، وعدد من شباب المنطقة.

وأوضح البيان أنّ المشروع يشكّل نموذجًا حيًّا للتعاون بين الجيش وشباب طرابلس المهمّش، ويعكس التزامًا مشتركًا بـحماية التراث الثقافي الغني للمدينة وصونه للأجيال المقبلة.

ولفت إلى أنّ المملكة المتحدة تواصل منذ عام 2016 تمويل برامج جمعية "مارش" الهادفة إلى خفض التوترات الطائفية وتعزيز التماسك المجتمعي، من خلال إشراك الشباب من البيئات المهمّشة في طرابلس وبيروت.

وعقب الافتتاح، اعتبرت نائبة رئيس البعثة البريطانية أنّ دعم تأهيل أقدم قلعة تاريخية في طرابلس يشكّل مصدر فخر للمملكة المتحدة، لما يجسّده من تعاون بين الجيش اللبناني وشباب المدينة عبر جمعية "مارش".
وأضافت أنّ هذه المبادرات تعزّز التماسك المجتمعي في طرابلس وسائر المناطق اللبنانية، وتساهم في ترسيخ الثقة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين وقع والسفير الهندي إتفاقية تأهيل وترميم مركز الرعاية الأولية في مستشفى قانا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أمام وفد من رجال الاعمال في طرابلس: مطار رينيه معوض الدولي في القليعات سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة حركة تطوير وتأهيل تمهيدا لبدء العمل فيه
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

المدير العام

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

المملكة

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:19 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24