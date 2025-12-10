تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الراعي استقبل وفودًا كنسية وتربوية… وزيارة البابا في صلب المداولات

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:35
استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأباتي الياس سليمان ومجلس المدبرين، وتمّ عرض أبرز محطات زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان. وقدّم سليمان مراجعة لأوضاع الجمعية ورسالتها في لبنان والانتشار، مؤكّدًا دور بكركي كمرجعية روحية للجمعية.

كما التقى الراعي الوزير السابق إبراهيم الضاهر، الذي رأى أنّ زيارة البابا أعادت التأكيد على عمق العلاقة بين الفاتيكان ولبنان كبلد رسالة وسلام.

واستقبل وفدًا من الرهبانية الأنطونية ضمّ عددًا من مسؤوليها التربويين والجامعيين، الذين أبلغوا البطريرك عن استمرار الجامعة الأنطونية في تقديم منحة ماستر باسم البطريركية بعد صلاة التساعية الميلادية. وأعلن الوفد إطلاق ورشة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة الرسالة" بالتعاون مع مؤسسات تربوية وتقنية أنطونية.

كما زار الصرح السفير السابق في الفاتيكان فريد الخازن.

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

الذكاء الاصطناعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

