الراعي استقبل وفودًا كنسية وتربوية… وزيارة البابا في صلب المداولات

استقبل البطريرك في بكركي الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأباتي الياس سليمان ومجلس المدبرين، وتمّ عرض أبرز محطات زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى . وقدّم سليمان مراجعة لأوضاع الجمعية ورسالتها في لبنان والانتشار، مؤكّدًا دور بكركي كمرجعية روحية للجمعية.



كما التقى الوزير السابق إبراهيم الضاهر، الذي رأى أنّ زيارة البابا أعادت التأكيد على عمق العلاقة بين الفاتيكان ولبنان كبلد رسالة وسلام.



واستقبل وفدًا من الرهبانية الأنطونية ضمّ عددًا من مسؤوليها التربويين والجامعيين، الذين أبلغوا البطريرك عن استمرار الجامعة الأنطونية في تقديم منحة ماستر باسم البطريركية بعد صلاة التساعية الميلادية. وأعلن الوفد إطلاق ورشة بعنوان " في خدمة الرسالة" بالتعاون مع مؤسسات تربوية وتقنية أنطونية.



كما زار الصرح السفير السابق في الفاتيكان فريد الخازن.





Advertisement