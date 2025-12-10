معلومات جديدة… هذا ما كشف عن العظام التي عثر عليها في محيط بركة دير سريان

أبلغ أحد الصيادين عن العثور على تيشيرت وحذاء عسكري عالقين بعظمة في محيط بركة ، فباشرت قوة من الجيش والدفاع المدني عمليات بحث لم تُسفر عن نتيجة، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وأمس، أرشد الصياد الجهات المعنية إلى عظام إضافية نُقلت لإجراء فحص الـDNA، الذي يستغرق نحو أسبوع.



ويتطابق الموقع مع نقطة كان يتواجد فيها أحد مفقودي ، فيما كانت والدته قد عثرت سابقًا على فردة حذاء تعتقد أنها تعود لابنها، وتشبه تلك التي عُثر عليها حديثًا.



وبعد العثور على أجزاء من هيكل عظمي، تجددت آمالها، رغم تداول معلومات تزعم أن العظام غير بشرية.



وأكدت الجهات المختصة أن الحسم يبقى رهن نتائج الفحوص المخبرية.

Advertisement