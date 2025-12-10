تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:52
كتب النائب وضاح الصادق، على منصة "أكس": "تقدمت وزملائي النواب بسؤال موجه إلى الحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد توقيعه من دون عرضه على المجلس النيابي، كما تفرض المادة ٥٢ من الدستور. هذا الاتفاق يمس السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان، ولا يمكن التعامل معه كإجراء عابر أو إداري. نطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوزها للأصول الدستورية، والإجابة على السؤال ضمن المهل القانونية، حفاظا على حق اللبنانيين وحدودهم وثرواتهم".
