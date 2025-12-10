الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص

كتب النائب ، على منصة "أكس": "تقدمت وزملائي النواب بسؤال موجه إلى الحكومة حول اتفاق ترسيم مع ، بعد توقيعه من دون عرضه على المجلس النيابي، كما تفرض المادة ٥٢ من . هذا الاتفاق يمس السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان، ولا يمكن التعامل معه كإجراء عابر أو إداري. نطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوزها للأصول الدستورية، والإجابة على السؤال ضمن المهل القانونية، حفاظا على حق اللبنانيين وحدودهم وثرواتهم".

Advertisement