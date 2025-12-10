القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا

أعلنت النائبة حليمة القعقور عبر منصة "أكس" التقدّم باقتراح قانون لتعديل المادة 21 من ، بما يتيح منح الشباب حق الاقتراع ابتداءً من سن 18 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الديموقراطية الشاملة ومواءمة الدستور اللبناني مع .



وأوضحت القعقور أن الاقتراح حظي بتواقيع النواب: ، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنه، أحمد الخير، ملحم خلف، بلال الحشيمي، مارك ضو، ، فريد ، فيصل ، الياس جرادة، ، مطر، أمين شري، راجي وطه ناجي.





