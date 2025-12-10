تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إعادة افتتاح مخفر بلدة ميس الجبل بعد ترميمه

Lebanon 24
10-12-2025 | 13:06
إعادة افتتاح مخفر بلدة ميس الجبل بعد ترميمه
Doc-P-1453354-639009962232989207.jpeg photos 0
في إطار التعاون المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي مع المؤسّسات العامّة ومؤسّسات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما في المناطق الحدوديّة التي تعرّضت لاعتداءات العدوّ الإسرائيلي في العام المنصرم، أقيم قبل ظهر اليوم 10-12-2025 في بلدة ميس الجبل الجنوبيّة، إعادة افتتاح المبنى الذي يضمّ مخفر البلدة، ومخفر حولا مؤقّتًا، بعد أن استكملت أعمال التّرميم فيه من قبل مجلس الجنوب

حضر الحفل قائد منطقة الجنوب الإقليميّة العميد أحمد أبو ضاهر، ومسؤول الشّرطة العسكريّة في القطاع الشرقي لقوّات اليونيفيل- الكتيبة الإسبانيّة المقدّم فيشينتي أوليفاريس Vicente Olivares، بمشاركة قائد سريّة النبطيّة الإقليميّة العقيد حسن حمّود، وآمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، وآمر فصيلة مرجعيون النقيب جو العجيل، وعدد من فعاليّات المنطقة، والضبّاط، والرّتباء المعنيّين

وفي خلال الحفل، تم رفع العلم اللبناني فوق مبنى المخفر المرمّم، ثم ألقى قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد أبو ضاهر كلمة في المناسبة شكر فيها مجلس الجنوب وبلدية ميس الجبل على التعاون واعادة ترميم وتأهيل مبنى المخفر. وأكّد أنّ قوى الأمن الدّاخلي والأجهزة الأمنيّة كافّة، في خدمة النّاس والمجتمع. وأنّ الحفاظ على أمن بلدة ميس الجبل واجب الدولة اللبنانية، وأجهزتها المختصّة. وشدّد في كلمته على أنّ بلدة ميس الجبل عزيزة على قلبه، شأنها شأن جميع بلدات ومدن الجنوب

وفي الختام، تم التقاط صور في المناسبة.
