إعادة افتتاح مخفر بلدة ميس الجبل بعد ترميمه

في إطار التعاون المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي مع المؤسّسات العامّة ومؤسّسات في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما في المناطق الحدوديّة التي تعرّضت لاعتداءات العدوّ في العام المنصرم، أقيم قبل ظهر اليوم 10-12-2025 في بلدة الجنوبيّة، إعادة افتتاح المبنى الذي يضمّ مخفر البلدة، ومخفر حولا مؤقّتًا، بعد أن استكملت أعمال التّرميم فيه من قبل مجلس الجنوب



حضر الحفل قائد منطقة الجنوب الإقليميّة العميد ، ومسؤول الشّرطة العسكريّة في القطاع الشرقي لقوّات اليونيفيل- الكتيبة الإسبانيّة المقدّم فيشينتي أوليفاريس Vicente Olivares، بمشاركة قائد سريّة النبطيّة الإقليميّة العقيد حسن حمّود، وآمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، وآمر فصيلة النقيب جو العجيل، وعدد من فعاليّات المنطقة، والضبّاط، والرّتباء المعنيّين



وفي خلال الحفل، تم رفع اللبناني فوق مبنى المخفر المرمّم، ثم ألقى قائد منطقة الجنوب في العميد أبو ضاهر كلمة في المناسبة شكر فيها مجلس الجنوب وبلدية ميس الجبل على التعاون واعادة ترميم وتأهيل مبنى المخفر. وأكّد أنّ قوى الأمن الدّاخلي والأجهزة الأمنيّة كافّة، في خدمة النّاس والمجتمع. وأنّ الحفاظ على أمن بلدة ميس الجبل واجب ، وأجهزتها المختصّة. وشدّد في كلمته على أنّ بلدة ميس الجبل عزيزة على قلبه، شأنها شأن جميع بلدات ومدن الجنوب



وفي الختام، تم التقاط صور في المناسبة.

