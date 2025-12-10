رئيس الكتائب: الجيش اللبناني أولوية وطنية لتنفيذ خطة حصر السلاح

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي وفداً من مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان(ATFL) برئاسة إدوارد غابريل، حيث تم عرض للمشهد السياسي الراهن في والمنطقة.وحضر اللقاء النائب نديم الجميّل، عضو زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله وضم الوفد: السفيرة السابقة اليزابيث ريتشارد، الدكتور بول سالم، الدكتور رندا سليم، اليسا اويرس، جاي غزال، فراس مقصد، ريان حلاوي، منى يعقوبيان وكاريل توما من السفارة الأميركية في لبنان.وأكد الجميّل "ضرورة دعم للقيام بواجباته وبسط سيادة كامل الاراضي وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة". (الوكالة الوطنية)