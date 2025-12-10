باسيل استقبل وفد نقابة الفنانين وأكّد دعم دورهم الثقافي والرسالي

استقبل رئيس " " ، وفدا من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون برئاسة النقيب .



وخلال اللقاء، اطلع على مطالب الفنانين وهمومهم في ، وتم تأكيد "ضرورة الحفاظ على كرامة الفنان ودعم دوره الرسالي والثقافي في المجتمع".

Advertisement