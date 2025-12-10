في عيادة لبنانية.. جَمّل أسنانه وهرب!

في حادثة لافتة في إحدى عيادات تجميل الأسنان في منطقة ، حضر "م.ب." طالباً الحصول على ابتسامة هوليوودية، مطمئناً الطاقم الطبي بأن كلفة العلاج ليست عائقاً، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وبعد ساعات من العمل والتركيب والتجميل، حصل م. على الإطلالة التي أرادها.



لكن عند لحظة الدفع، استأذن لغسل وجهه، ثم غادر العيادة دون العودة. أغلق هاتفه، وبقيت فاتورته معلّقة.



وحضرت القوى الأمنية إلى العيادة وعملت على سحب تسجيل الفيديو الخاص بالمدعو م. وتعمل على ملاحقته.

