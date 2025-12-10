مقدمات نشرات الاخبار المسائية



تلفزيون "ان.بي. ان"



فيما سياسة النار مستمرة في تفلتها، بقيت حركة الموفدين ناشطة والمساعي الإقليمية والدولية بإتجاه متواصلة، وفي هذا الإطار عرض رأيه الواضح والمباشر بتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه "مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان" ووفدا من الخبراء الاميركيين بحضور السفير لدى لبنان ميشال عيسى الذي شكر رئيس المجلس الذي أتاح لقسم كبير من الأمريكيين الذين اتوا إلى لبنان ان يسمعوا منه مباشرة ما هو الوضع وقال: "عادة الأمور التي تصل إلى أمريكا تصل ليست كما هو الواقع في لبنان وعليه قدم الرئيس بري رأيه مباشرة للوفد".



الى ذلك احتلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سلطنة عمان حيزا كبيرا من المتابعة ليس فقط ببعدها الدبلوماسي - السياسي، بل في الجانب الاقتصادي عبر الدفع نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. واذا كان لبنان ينتظر ترجمة نتائج الزيارة عبر توقيع اتفاقيات اقتصادية يدرسها البلدان لاقرارها قريبافإن الجالية في عمان جاهزة وتقوم بدور مهم ومؤثر جدا في الاستثمار وتسويق المنتجات اللبنانية. كما ان السلطنة تسهل وتشجع عبر إجراءات سريعة لتأسيس الشركات للمستثمرين وتقديم إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، واسعار تفضيلية في المدن الصناعية".



بين ليبيا ولبنان تتفاعل قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وفي هذا المجال شدد نجله السيد صدر الدين الصدر خلال مؤتمر صحفي ان الانطلاق في أي متابعة للقضية هي من ثابتة حياة الإمام الصدر واخويه وذلك لأن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى الحديث عنها واجترارها على مدى 47 عاما في الإعلام لأهداف معروفة، واستغرب السيد صدر الدين استقبال بعض الرسميين في لبنان لمتهم مخلى سبيله في القضية الوطنية وهو ما زال يخضع للمحاكمة أمام السلطات القضائية اللبنانية. من ناحيته، أكد مقرر اللجنة الرسمية القاضي حسن الشامي ان الملف الليبي الذي تسلمه مؤخرا لا يشكل أي قيمة مضافة وليس فيه أي نتيجة ولا يمثل تقدما وقال: لكننا ما زلنا نتعامل بحسن نية".



في مشهد شتاء غزة خيم غارقة وأخرى مهترئة وأهالي يبحثون عن بقع جافة لتكون طوق نجاة لهم ولأطفالهم فيما أطلقت الحكومة الفلسطينية مناشدة عاجلة الى المؤسسات الدولية والمنظمات الانسانية لتوفير كل مستلزمات الايواء للنازحين في ظل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع، وفي انتقادات هي الاولى من نوعها اتهمت حكومة الاحتلال المبعوث الاميركي الخاص الى توم براك بمعادة اسرائيل وبالانحياز الى تركيا وفي الاطار نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أن براك يتصرف كما لو كان سفير تركيا ويؤثر سلبا على ما يجري في الشرق الأوسط".





تلفزيون أم. تي. في"



جو رجي، شكرا. فالرسالة التي وجهتها اليوم إلى وزير خارجية إيران رفعت رأس اللبنانيين الشرفاء الأحرار عاليا. فمن زمان لم يروا ولم يسمعوا وزير خارجية لبنانيا يعبر عن مواقفهم وتطلعاتهم وعن عنفوانهم الوطني، وقد حققت لهم اليوم هذا الأمر. فأنت رفضت تلبية دعوة وزير خارجية إيران لزيارة طهران وذلك لأسباب مبدئية. فشكرا لك من جديد. فقد شبعنا واتخمنا من العنجهية الإيرانية ومن اعتبارها لبنان إقليما من أقاليمها أو جزءا لا يتجزأ من إمبراطوريتها المتخيلة. وقد وضعت في رسالتك المختصرة شكلا، والغنية مضمونا، النقاط على الحروف، رافضا أن تلبي دعوة دولة تتدخل على الدوام في الشؤون اللبنانية، وتمنع الدولة اللبنانية من أن تحتكر حق حمل السلاح فوق الأراضي اللبنانية، وأن تكون صاحبة الحق الحصري في قضايا الحرب والسلم. فعلى إيران التي تسببت بتدمير لبنان مرات ومرات، وهدرت دماء أبنائه، أن تعرف أن الزمن الأول تحول، وأن تعيد النظر في سياستها لأن السلطة في لبنان اليوم لم تعد في يد أطراف تسكت وترضى بسياسات إيران التدميرية القاتلة.



وعلى وقع رفض رجي زيارة طهران إستكمل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد باسم الدول المراقبة أن تفعيل عمل "الميكانيزم" غير كاف ليتجنب لبنان حربا إسرائيلية مدمرة وأن المطلوب نزع سلاح " ".



عسكريا، أكثر من 300 عملية استهداف خلال العام 2025 نفذتها المسيرات الإسرائيلية. فكيف حصلت عمليات التتبع والإغتيال بحسب ما تصوره الذكاء الإصطناعي؟".





تلفزيون "المنار"



رغم اتساع حركته وكثرة لقاءاته غادر الموفد الرئاسي الفرنسي جون ايف لودريان دون ان يسمع اللبنانيون صوته، ربما لان المساحة السياسية اللبنانية محجوزة بأكملها للصوت الاميركي الذي يختصر المنابر بوفوده وسفرائه وادواته من اللبنانيين الحاملين رسائل التبرير والتحفيز للاسرائيلي على استمرار عدوانه. صحيح انه لم يكن في جعبة لودريان ما يقلب المشهد الصعب او يردع الاسرائيلي او يردم خندقا يحفره البعض بين اللبنانيين، لكن بلاده احد الضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار، وعليها ان تمارس دورها وتحدد موقفها من العدوانية الصهيونية المستمرة التي طالت نيرانها بالامس دورية "لليونيفيل" جنوب بلدة الخيام، وتطال كل يوم اتفاق وقف اطلاق النار الذي ادخلته في غيبوبة دائمة بل موت سريري. ولا سر يستحي به الاميركي او ادواته من اللبنانيين، فسفيرهم ميشال عيسى كرره اليوم من على منبر عين التينة بأن لا ربط اسرائيلي بين المفاوضات التي تجري مع الدولة اللبنانية، والضربات المستمرة ضد "حزب الله"، كما قال، وهو ما يقوله بصيغ اخرى صغار الكسبة من احزاب لبنانية تردد السمفونية الاميركية. فماذا تقول الدولة اللبنانية التي ما زالت تصر على ان ذهابها الى "الميكانيزم" للتفاوض بمدني هو للجم العدوان الصهيوني؟ بل ان رئيس الحكومة نواف سلام ذهب الى حد القول ان حكومته تحقق انجازات وفق ركيزتي السيادة والاصلاح. فعن اي سيادة واي اصلاح يتحدث دولة الرئيس؟ سيادة تخترق كل يوم بغارات الطيران الاسرائيلي على منازل اللبنانيين، وتدفن في مواقع خمسة يحتلها الجيش العبري، وتعتقل مع لبنانيين محتجزين في السجون الاسرائيلية، لكن كل هذا لم يتعد صفة تقويض الاستقرار كما وصفه في مقالته على صفحات "الفايننشال تايمز".



صفحات لم تتسع ولو لكلمة من الرئيس سلام للاسرى وعائلاتهم في اليوم العالمي لحقوق الانسان، ولا لعائلة الامام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه التي رفعت الصوت اليوم بوجه المقصرين والقاصرين. اما القصور والتقصير الحكومي في ملف اعادة الاعمار فقد طوقته كتلتا "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والعديد من النواب خلال لجنة المال والموازنة النيابية، فارضين على الحكومة ادراج اعتمادات مخصصة لترميم المنازل المتضررة بالعدوان الاسرائيلي على مشروع الموازنة".





تلفزيون أو. تي. في"



على رغم دخول البلاد شهر الاعياد، ثلاث محطات مرتقبة يفترض ان تحدد معالم المرحلة المقبلة: المحطة الاولى، اللقاء الخامس بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي مهد له اليوم لقاء بين وزيري الخارجية ماركو روبيو وجدعون ساعر. ويأتي اللقاء عشية الانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وبعد النقلة النوعية في الملف اللبناني في اتجاه المفاوضات المدنية المباشرة بعد طول ممانعة، وهو ما ابعد عمليا شبح الحرب الشاملة الجديدة ولو بصورة مؤقتة".



المحطة الثانية ذات الصلة، الاجتماع الثاني للجنة "الميكانيزم" المطعمة، حيث يفترض ان يشهد الانتقال الى مرحلة اكثر جدية من المحادثات بعد اولى شكلية، اعتبرت اسرائيل انها سجلت عبرها انتصارا سياسيا. أما المطلوب لبنانيا، فأن يطلق الاجتماع بشكل سريع مسارا يفضي الى وقف الاعتداءات وتحرير الارض والاتفاق على النقاط الحدودية العالقة، في مقابل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، التي ينبغي ان تتحمل وحدها مسؤولية الدفاع عن لبنان.



اما واجب الدفاع، فمرتبط بالمحطة الثالثة وما يمكن ان تؤشر اليه على صعيد دعم الجيش وتسليحه، من خلال لقاء باريس الذي سيخصص لهذا الشأن بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحضور مورغان اورتاغوس ويزيد من فرحان. واليوم، اعلن السفير الاميركي ميشال عيسى من عين التينة ان العمل مستمر لترتيب زيارة لقائد الجيش لواشنطن، لكنه نفى تحديد موعد جديد حتى الآن. ومن عين التينة، لفتت اشارة عيسى الى ان الامور تصل الى واشنطن على غير ما يجب ان تصل فيه، وهو ما اعاد الاذهان الى بخ السموم الذي فضحه رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي ربطته غالبية الاوساط السياسية بدور لحزب "القوات اللبنانية" في .



اما على الخط اللبناني-السوري، ففضيحة كبرى فجرها وزير العدل السوري بحق عدد كبير من اللبنانيين الذين أقاموا القيامة ولم يقعدوها بعيد سقوط النظام السوري، متهمين الرئيس بالتغاضي عن ملف الموقوفين السوريين، وملفقين اسماء وارقاما تبين ان لا اساس لها من الصحة، وهو ما دفع بكثيرين الى مطالبة المسيئين باعتذار جراء التضليل الوقح والكذب المتمادي والغش الذي لم يعد يعرف حدود الحقيقة، وتجاوز حد الاخلاق".





تلفزيون "ال. بي. سي"



يبدو أن لبنان يتقدم صوب اجتماع باريس، المقرر في الثامن عشر من الشهر الحالي، وهو يضم الى بيروت، كلا من واشنطن، باريس والرياض. اهمية هذا الاجتماع مزدوجة، فهو من جهة يمهد لمؤتمر دعم الجيش، المفترض عقده الشهر المقبل، ومن جهة ثانية يتيح لقائده العماد رودولف هيكل منطقيا، ان يقدم وللمرة الاولى امام السعودية، ممثلة بالامير يزيد بن فرحان، تفاصيل عن خطة حصر سلاح "حزب الله"، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمالها. اذا سارت الامور من دون عراقيل مفاجئة، يعقد الاجتماع، وهو يأتي قبل ساعات من اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة، الذي ينتظر لبنان خلاله تبلور صورة اسرائيلية عقلانية تمهد لوضع خطة التفاوض.



وسط هذه المعطيات، عقدتان جديدتان اليوم: اعلان يوسف رجي رفضه زيارة طهران واستعداده لاجراء محادثات مع نظيره الايراني في بلد ثالث اسماه محايدا. موقف رجي بحسب معلومات الLBCI لم ينسق مع اي جهة رسمية. اما العقدة الثانية، فمرتبطة بمباحثات الوفد القضائي اللبناني في سوريا. فدمشق تقول إنها كانت سيئة، ولبنان يبدي استعداده لدرس تعديلات تريدها دمشق. هذه المعطيات على أهميتها، لا تتقدم على خبر الطقس، فبعد مشاهد السيول في السعودية والعراق وايران وغزة، ماذا عن لبنان غدا؟.





تلفزيون "الجديد"



"بالعربي المشبرح" نحت عيسى رسميا أول الكلام، أما متى تكتمل الجملة الأميركية بالنسبة للأزمة اللبنانية؟ فهي رهن النطق بالحكم النهائي في محكمة الاستئناف الإسرائيلية المنعقدة على دوام عدم الالتزام باتفاق تشرين والتهديد بالتصعيد على الرغم من كل الخطوات الإيجابية التي أقدم عليها لبنان وآخرها "تلوين" الميكانيزم بشخصية مدنية. خطوة ميشال عيسى متقدمة وإن جاءت متأخرة ما يقارب الشهر عن تسليم أوراق اعتماده كسفير أميركي في بيروت، حيث عاد في عين التينة إلى أصله فتحدث بالعربية بعد لقاء ضمه والرئيس نبيه بري ووفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان ومن هناك أقام عيسى جدارا عازلا بين العمل السياسي والأمني ففصل المسار التفاوضي عن العسكري، ورأى أن انطلاق المفاوضات لا يعني أن إسرائيل ستوقف اعتداءاتها وإذ نقل وجهة النظر الإسرائيلية القائمة على أن الأمرين منفصلان وبعيدان عن بعضهما البعض اشار إلى أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر ومن عملية فتح الأبواب ليعطي كل واحد رأيه. أمل السفير الأميركي أن يصدر القرار ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني عن الحكومة اللبنانية وليس فقط عن قيادة الجيش وربطا باستمرار المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية أعاد عيسى فتح الأجواء الأميركية أمام قائد الجيش إذ إن ورشة العمل قائمة لحصولها وإن لم يحدد تاريخها بعد، معتبرا أن قائد الجيش لديه رسالة للأميركيين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه والأمر عينه ينطبق على الرئيس نبيه بري الذي أوصل للوفد الأمور التي يجب أن يعرفها. وبحسب عيسى فإن الأشياء تصل إلى أميركا في بعض الأحيان مختلفة عما يجب أن تصل أما "حزب الله" فعليه أن يقوم بواجباته وهو يعرفها. وضع السفير الأميركي نقطة على آخر السطر في حين فتح الفرنسي صفحة اليوم الثالث التالي لزيارة جان إيف لودريان إلى لبنان والتي صبت في قنوات المسلمات الدولية بشأن حصرية السلاح والإصلاح المالي ومؤتمر دعم الجيش المشروط بتنفيذ المطلوب من لبنان، أما المطلوب من إسرائيل فيبقى وجهة نظر وفي حكم المؤجل مع استمرار الاعتداءات وآخرها الاعتداء المكرر على "اليونيفيل" وبحسب بيان صادر عن قيادة القوات الدولية فقد تعرض الجنود لإطلاق النار على دفعتين من قبل الجيش أثناء قيامهم بدورية على طول الخط الأزرق ومع الإشارة إلى أن كلا الطرفين كانا داخل الأراضي اللبنانية طالب البيان الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن السلوك العدواني تجاه قوات حفظ السلام.



في مقام آخر عاد رئيس الجمهورية من زيارة الدولة إلى سلطنة عمان بعد افتتاح الطريق التجاري أمام اللبنانيين نحو الأسواق العمانية لما توفره السلطنة من إجراءات سريعة وإعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية وهو ما لم ينعكس على خط صوفيا-بيروت وعلى التعاون في التحقيقات الجارية في ملف المرفأ إذ رفضت السلطات البلغارية بشكل أولي الطلب اللبناني لاسترداد مالك السفينة روسوس أما طلب استجوابه من قبل المحقق العدلي على الأراضي البلغارية فينتظر البت فيه وبما أننا بلد المفاجآت فإن السارقة عادت من "طاقة" المدينة .. وما أدراكم من رنا قليلات".

