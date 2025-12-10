السلطات السورية تُفرج عن 14 شابًا لبنانيًا!

أفادت مندوبة " " عن أن السلطات أفرجت عن 14 شابًا لبنانيًا من بلدة ، كانوا قد أوقفوا منذ أكثر من شهرين بتهمة تهريب مادة المازوت ومواد أخرى من إلى عبر طرق غير شرعية في جرود السلسلة الشرقية.

Advertisement