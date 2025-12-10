تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
لبنان

فتح تردّ على الحملات: لقاء عباس–الأونروا لحماية الوكالة لا لضربها

Lebanon 24
10-12-2025 | 14:58
أعلنت حركة "فتح" – لبنان رفضها الحملات التحريضية التي طاولت لقاء الممثل الخاص للرئيس محمود عباس ياسر عباس مع مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، مؤكدة أن اللقاء يندرج في إطار الدور السياسي الرسمي للقيادة الفلسطينية لحماية الوكالة واستمراريتها.

وشدّدت الحركة على أن الدعوة لوقف الحملات المغرضة لا تستهدف اللاجئين ولا تحركاتهم المطلبية المشروعة، بل الجهات التي تستغل معاناة المخيمات لضرب تفويض الأونروا وإرباك المانحين والتحريض على القيادة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن تجديد تفويض الأونروا بدعم 151 دولة جاء نتيجة جهد دبلوماسي فلسطيني كبير، في مرحلة حساسة تشهد تراجعًا في التمويل تحت ضغوط سياسية دولية.

وأكدت "فتح" أن هدف اللقاء هو تحسين أوضاع اللاجئين وضمان استمرار خدمات التعليم والصحة والإغاثة، محذّرة من أن إضعاف الأونروا يمهّد لتصفية حق العودة والوجود الفلسطيني في لبنان والمنطقة.

وختمت بالتأكيد أن الحركة ستبقى إلى جانب اللاجئين والأونروا، داعية إلى التمييز بين النقد المشروع والتحريض السياسي.

