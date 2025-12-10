أطلق النار في محيط سوق الخضار في الميناء.. وهذا ما حلّ به!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش عصر اليوم شخصًا أقدم على إطلاق النار في ، وذلك في محيط سوق الخضار، كما جرى ضبط بارودة حربية بحوزته، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وتم اقتياد الموقوف مع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

