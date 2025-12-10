بالأسماء.. هؤلاء هم اللبنانيون الذين أُخلي سبيلهم من سوريا

حصل " " على أسماء 14 موقوفًا لبنانيًا أُخلي سبيلهم، بعد أن تم توقيفهم في أثناء تهريب المحروقات، وسينتقلون إلى بطريقة غير شرعية عبر جرود – ، وهم:



- الحجيري والدته خديجة تولد ١٩٨٥

- حسان أحمد الفليطي والدته زهرة تولد ١٩٩٣

- هشام نايف الفليطي والدته تولد ١٩٨٤

- سعيد محمد الفليطي والدته خزنة تولد ١٩٨٥

- الحجيري والدته عيشة تولد ١٩٨٥

- خالد حسن الفليطي والدته فاطمة تولد ١٩٩١

- علي خالد الحجيري والدته جمال تولد ١٩٩٢

- الفليطي

- محمد سهيل رايد والدته تولد ٢٠٠٠

- صالح ديب رايد والدته عيشة تولد ١٩٩٥

- سمير عبد الفليطي

- خالد محمد الحجيري والدته عيشة تولد ١٩٩٠

- مروان علي الفليطي والدته اكتمال تولد ١٩٩٦

- الحجيري

