Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

ويبينار وطني في وزارة التربية لشرح آليات جمع البيانات وتوحيدها في المدارس الرسمية

Lebanon 24
11-12-2025 | 04:36
 تواصل وزارة التربية والتعليم العالي تنفيذ عملية جمع البيانات الوطنية لتحديث المعلومات الخاصة بالعاملين في المدارس والثانويات الرسمية وضمان توحيد المعايير ودقة الإدخال وفاقا للتعميم الأخير وذلك في اطار "التزامها ببناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وموثوق بها تُسهم في تعزيز الشفافية ودعم التخطيط واتخاذ القرار في القطاع التربوي".

 

واشارت في بيان الى انه"انطلاقًا من هذا الهدف، قامت وحدة المعلوماتية في وزارة التربية، وبالتنسيق مع مكتب الوزيرة، بتنظيم ويبينار وطني شارك فيه أكثر من ٦٥٠ مديرًا وعامل مكننة من مختلف المناطق اللبنانية. وقد تضمّن الويبينار شرحًا مفصّلًا لآليات جمع البيانات على منصّتي SIMS وNSL، وطرق التدقيق والتحقق، بما يضمن التزام كل المدارس بإدخال موحّد ودقيق للبيانات".

 

ولفتت الى ان "هذه العملية تشكّل الركيزة الأولى في مسارٍ أوسع تعمل الوزارة على ترسيخه، يقوم على التخطيط القائم على البيانات تحت إشراف وحدة التخطيط الاستراتيجي التي يتم إنشاؤها في مكتب الوزيرة.

فمن خلال هذه الوحدة، ستُوجَّه المبادرات التربوية ضمن إطار استراتيجي موحّد ومستدام، بما يعزّز الحوكمة ويؤسّس لانتقال الوزارة من الاستجابة للأزمات إلى قيادة الإصلاح المبني على الرؤية والمعطيات".

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

مكتب الوزير

المعلوماتية

اللبنانية

الوزيرة

الحوكمة

التربوي

