بري يحسم مصير الانتخابات.. ويحذّر: "ما حدا يهدد اللبنانيين"

أكد ، خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة ، مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، أنّ القانون الانتخابي الحالي هو القانون النافذ، مشدداً على أنّ الانتخابات النيابية "لن تجري إلا وفقاً للقانون النافذ". وفي موقف سياسي حاد، قال : "ما حدا يهدد اللبنانيين"، معتبراً أنه "لا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين". وتوقف بري عند كلام السفير براك عن ضمّ إلى ، واصفاً ما صدر بأنه "غلطة كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق"، مؤكداً رفض أي طرح من هذا النوع شكلاً ومضموناً.

وقال الرئيس نبيه بري : "إلغاء ما في" و"تأجيل ما في" وكل الناس تريد الانتخابات ، ولا زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين ، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين ، وقبل أن نبحث بأي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبت ، وطالبت كتلة التنمية بتطبيق إتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ، علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه ، ورغم ذلك قلت واقول الآن أنا موافق ، تعالوا لنطبق إتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون إنتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟



وسئل الرئيس بري عن التهديدات التي يطلقها بعض الدبلوماسيين، وخاصة ما صدر أكثر من مرة عن الموفد الأمريكي توم براك لجهة ضم لبنان إلى سوريا؟



أجاب الرئيس بري : "ما حدا يهدد اللبنانيين" ، لايعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق ، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك ، وما قاله عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولأكد دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ خلال إستقباله مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي إن القانون الإنتخابي الحالي نافذ والإنتخابات لن تجري ألا وفقاً للقانون النافذ .



وقال الرئيس نبيه بري : "إلغاء ما في" و"تأجيل ما في" وكل الناس تريد الانتخابات ، ولا زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين ، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين ، وقبل أن نبحث بأي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبت ، وطالبت كتلة التنمية بتطبيق إتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ، علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه ، ورغم ذلك قلت واقول الآن أنا موافق ، تعالوا لنطبق إتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون إنتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟



وسئل الرئيس بري عن التهديدات التي يطلقها بعض الدبلوماسيين، وخاصة ما صدر أكثر من مرة عن الموفد الأمريكي توم براك لجهة ضم لبنان إلى سوريا .



أجاب الرئيس بري : "ما حدا يهدد اللبنانيين" ، لايعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق ، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك ، وما قاله عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة" غير مقبولة على الإطلاق .



وأضاف رئيس المجلس : مجدداً أقول أن لا بديل ولا مناص للبنانيين لمواجهة المخاطر والتداعيات والتهديدات من أي جهة إلا وحدتهم وبوحدتنا نستطيع أن نحرر الأرض.



وحول إتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات أجاب الرئيس بري سائلاً : أليست الميكانيزم هي إطار تفاوضي؟ ، هناك مسلمات نفاوض عليها عبر هذه اللجنة هي :الانسحاب ، إنتشار الجيش اللبناني ، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني ، وهذه اللجنة هي برعاية أمريكية ، فرنسية وأممية، وقلت أكثر من مرة أن لا مانع من الإستعانة بأي شخص مدني أو تقني إذا لازم الأمر ذلك ، بشرط تنفيذ الإتفاق.



وتابع الرئيس بري : لبنان ومنذ تشرين الثاني عام 2024 نفذ كل ما هو مطلوب منه والجيش اللبناني انتشر بأكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة اليونيفيل ، التي أكدت في آخر تقاريرها على ما نقوله لجهة لبنان بكل ما هو مطلوب منه ، في حين أن خرقت هذا الاتفاق بحوالي 11000 خرق.



وكشف الرئيس بري بأن الجيش اللبناني نفذ %90 من بنود إتفاق وقف اطلاق في منطقة جنوب الليطاني وسوف ينجز بشكل تام ما تبقى مع إنتهاء العام الحالي.



وقال : هذا ما أكدته اليونيفيل والميكانيزم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.



وتابع الرئيس بري : لكن المؤسف أن أحداً لا يسأل ولم يسأل أين ؟ ومتى؟ وكيف نفذت أو التزمت إسرائيل ببند واحد من إتفاق وقف إطلاق النار؟ ، بل هي زادت من مساحة إحتلالها للأراضي اللبنانية.



الرئيس بري جدد الإشادة بالمفاعيل الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان ، داعياً اللبنانيين إلى الاستثمار عليها وطنياً وروحياَ وشعبياً، من خلال المناخات التي تجسدت في مراسم الاستقبال وخلال الزيارة وفي مراسم الوداع. كاشفاً بأن قداسته قد وعد بزيارة الجنوب اللبناني في أي زيارة مقبلة للبنان.



وحول علاقته مع المملكة العربية ؟



أجاب الرئيس بري: علاقتي الشخصية جيدة جداً وعلاقة المملكة مع لبنان جيدة.



وحول ودائع اللبنانيين في المصارف؟ أعاد الرئيس بري التأكيد على أن الودائع هي حقوق مقدسة ولا يجوز التفريط او القبول أوالتنازل عن هذا الحق.



على صعيد آخر اسقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين سفير لدى لبنان السفير ميشال عيسى حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات ، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.



رئيس المجلس استقبل أيضاً بعض الظهر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية.