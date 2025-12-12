تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعاون أكاديمي واستراتيجي بين الجامعة الأميركية في قبرص ومعهد العوربة الجامعي – لندن

Lebanon 24
12-12-2025 | 03:03
وقع رئيس الجامعة الأميركية في قبرص، الدكتور مارك أنطوان زبّال، ورئيس معهد العوربة الجامعي – لندن، الدكتور نوفل ضو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية والإعلامية المتعلقة بالعالم العربي، ودراسة تطوّر النظام العالمي وانعكاساته على المنطقة.

تشمل المذكرة تطوير المناهج الأكاديمية المتصلة بهذه القضايا، وتبادل الأساتذة والطلاب، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، إضافة إلى أبحاث حول الدور الإقليمي والدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء رؤاها المستقبلية، وعلاقاتها مع مصر والأردن (مجموعة ٦+٢)، مع إمكانية توسيع التعاون ليشمل دولاً عربية تواجه أزمات مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن والسلطة الفلسطينية وليبيا والسودان.

وأشار البيان إلى أنه بمناسبة تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع 2026، اتفق الطرفان على التحضير لعقد مؤتمر في قبرص خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والدول العربية المعنية والقوى الدولية الفاعلة. سيركز المؤتمر على رؤية لـ"اليوم التالي" في الشرق الأوسط، مستفيداً من التجارب الأوروبية والدولية السابقة، لا سيما مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وتوسيع الاتحاد الأوروبي بعد سقوط جدار برلين.
مواضيع ذات صلة
الأمن العام يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع الجامعة اللبنانية الكندية
الراعي عرض مع وفد من الأكاديميين اللبنانيين والفرنسيين سبل التعاون الجامعي
معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية يطلق الشهادة الأولى في التأهب للأوبئة والجوائح
شراكة استراتيجية بين مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية والجامعة اللبنانية الأميركية
