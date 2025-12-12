تعاون أكاديمي واستراتيجي بين الجامعة الأميركية في قبرص ومعهد العوربة الجامعي – لندن

وقع رئيس الجامعة الأميركية في قبرص، الدكتور مارك أنطوان زبّال، ورئيس معهد العوربة الجامعي – لندن، الدكتور نوفل ضو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين في الجيوسياسية والاقتصادية والإعلامية المتعلقة بالعالم العربي، ودراسة تطوّر النظام العالمي وانعكاساته على المنطقة.



تشمل المذكرة تطوير المناهج الأكاديمية المتصلة بهذه القضايا، وتبادل الأساتذة والطلاب، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، إضافة إلى أبحاث حول الدور الإقليمي والدولي لدول مجلس التعاون في ضوء رؤاها المستقبلية، وعلاقاتها مع مصر والأردن (مجموعة ٦+٢)، مع إمكانية توسيع التعاون ليشمل دولاً عربية تواجه أزمات مثل وسوريا والعراق واليمن والسلطة وليبيا والسودان.



وأشار البيان إلى أنه بمناسبة تولي قبرص رئاسة مطلع 2026، اتفق الطرفان على التحضير لعقد مؤتمر في قبرص خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتنسيق مع جامعة ومجلس التعاون لدول ، ورئاسة الاتحاد ، والدول العربية المعنية والقوى الدولية الفاعلة. سيركز المؤتمر على رؤية لـ"اليوم التالي" في ، مستفيداً من التجارب الأوروبية والدولية السابقة، لا سيما مشروع مارشال لإعادة إعمار بعد الحرب العالمية الثانية وتوسيع الاتحاد الأوروبي بعد سقوط جدار برلين.

