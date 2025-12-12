مخاوف فرنسية بشأن لبنان: التصعيد الاسرائيلي ليس مستبعدا

أفادت مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية أن "الجانب الفرنسي أبلغ الجانب اللبناني أن الأعمال العسكرية غير مرتبطة بالمسار الدبلوماسي".

وقالت المصادر: "هناك طلب فرنسي بأن تقوم قوات اليونيفيل بمؤازرة بعمليات نزع السلاح خاصة في ما يتعلق بالدخول إلى المنازل والأملاك الخاصة".

وأضافت: "ليس هناك ثقة مطلقة بشأن التقدم الذي يقوم به الجيش جنوب ولا بشأن التقارير المتعلقة بنسبة نزع سلاح ".

وتابعت: "الجانب الفرنسي عبّر عن تخوفه من أن التصعيد ليس مستبعدا".