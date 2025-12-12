تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دعوة من مياه لبنان الجنوبي للترشيد خلال انخفاض التغذية بالمياه

Lebanon 24
12-12-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1454247-639011526342442330.png
Doc-P-1454247-639011526342442330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بيانا، جاء فيه: "تحيط المؤسسة السادة المشتركين في كل الدوائر التابعة لها علما، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب عدم انتظام عمل خط الخدمات العامة الكهربائي، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية والذي يؤثر أيضا على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية: العربي، الفوار، حارة صيدا الكبرى، يانوح، واديجيلو، وادي السلوقي، تفاحتا، باتوليه، صديقين وغيرها من الآبار ومحطات التوزيع كافة.

علما أن المؤسسة بادرت الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كل المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.

لذا تدعو المؤسسة المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية بسبب أعطال الكهرباء في محطة تفاحتا
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تجدد دعوتها لتسوية المخالفات وتسديد الفواتير
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تدعو المشتركين لتسوية أوضاعهم المالية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان

الخدمات العامة

حارة صيدا

اللبنانية

الرئيسي

تفاحتا

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24