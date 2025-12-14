حادث سير على أوتوستراد القلمون… والمصابون بحالة مستقرة

وقع حادث سير على أوتوستراد باتجاه ، بعدما انحرفت سيارة عن مسارها واصطدمت بجانب الطريق، ما أسفر عن إصابة شخصين عُرفا بـ"ا.ق" و"و.ت".



وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى في طرابلس لتلقي العلاج اللازم. وأفادت مصادر طبية بأن حالتهما الصحية مستقرة.

Advertisement