لبنان

باسيل: احتجاجات 17 تشرين أوقفت الطرق وسد جنة

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:17
أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنه حين وصل الى وزارة الطاقة "اول قرار وقعته له علاقة بالمياه في العاقورة"، لافتا الى "أن العاقورة بلدة لبنانية لها تاريخ ونحن لدينا مسؤولية ان نكون على مستوى هذا التاريخ ولا احد منا هنا يمكنه ان يحدده".

 

وأكد  في كلمة ألقاها خلال غداء من تنظيم هيئة العاقورة أن "المحبة للناس والمنطقة لا تكون بالكلام بل بالفعل والانتماء، وهو فعل ايمان وعندما وصلت الى هذه المنطقة كان من واجبي ان اقوم بما قمت به والمدير السابق لمصلحة المياه في جبل لبنان  جان جبران قام بما عليه"، مشيرا الى "أننا وصلنا الى منطقة لا يوجد فيها لا خزان ولا بئر ولا مياه".

 

وقال: "نحن في التيار عندما اصبح لدينا نواب في قضاء جبيل، تابعنا وقمنا بالكثير بفعل وجودنا القوي في مجلس النواب والحكومة، فأنشأنا ثلاث طرق ربطت ساحل جبيل بجردها، واحدة منها هي الطريق من دير مار مارون عنايا للعاقورة وقد قمنا بها على ثلاث مراحل".

 

أضاف: "اندلعت الاحتجاجات في 17 تشرين واوقفت العمل بالمرحلة الثالثة من الطريق، اما الشق الثاني من الطريق هو ان تصل الى داخل بلدة العاقورة وقد وفرنا في حدود ثلاثة ملايين دولار وهذه ايضا تقدمنا بقانون لذلك في مجلس النواب وتم الغاؤها، والجزء الثالث من الطريق هو الذي يربط ميروبا بجرد العاقورة والجزء الكبير من هذه الطريق انجز بينما بقي فقط ٧٠٠ متر لم يتم الانتهاء منها بسبب الاستملاك".

 

تابع: "بالإضافة الى ذلك، هناك الطريق من اللقلوق الى تنورين الفوقا ومن تنورين الفوقا الى تنورين التحتا، وهذه طرق تربط جرد جبيل بالبترون كما ربطنا البترون بحدث الجبة وتم ايقاف العمل بها بسبب ١٧ تشرين".

 

ولفت الى ان "هذه الطرق اساسية لانها تساعدنا على ربط البلدة بالساحل بجبيل بشكل كامل، لان الطريق اساس لكل انماء ولا يمكن الحديث عن انماء من دون ان تكون هناك المواصلات اللازمة والمطلوبة".

 

واكد ان "طريق اللقلوق العاقورة مهمة كما طريق اللقلوق تنورين وتنورين الفوقا والتحتا، وواجب علي ان اكمل العمل بها".

 

وتحدث عن سد جنة، فلفت الى انه "كان سيعطي ١٤٠ ميغاوات كهرباء اي أنه يؤمن الكهرباء لاكثر من قضاء جبيل، وايضا كان السد سيؤمن السياحة، موضحا انه "كان يجب اكمال العمل بالسد"، وقال: "المنطقة حرمت، وخصوصا انه توقف العمل به في مرحلة معينة وهناك من جاهر بايقاف العمل به، وهذا السد الذي يؤمن ٩٨ مليون متر مكعب من المياه لجبيل وكسروان وبيروت، لكنهم لم يخجلوا من ايقاف العمل به".

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

وزارة الطاقة

جبران باسيل

جبل لبنان

تنورين

التيار

بيروت

تابع
