لبنان

التجديد للأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

Lebanon 24
15-12-2025 | 08:21
Doc-P-1455486-639014090352906912.png
Doc-P-1455486-639014090352906912.png photos 0
أجرت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان إنخابات لمجلس إدارتها، حيث فازت لائحة رئيس النقابة بيار الأشقر بالتزكية.
وعقد مجلس الإدارة إجتماعاً جرى خلاله توزيع المهام بين الأعضاء على الشكل الآتي: 
"بيار جورج الأشقر رئيساً، هاني ابراهيم شيت نائباً للرئيس وديع يوسف كنعان أميناً للسر، روني انطون كرم أميناً للصندوق، وكل من: ندى ميشال وهيبه، عماد حسن ادريس، مروان شكيب ضو، جورج انيس صفير، شحادة ميشال ايوب، انطون جرجى عويس، سليم جميل معوض، جان رشيد عراي أعضاء مستشارين.
وبعد الانتخابات، توجّه الأشقر بالشكر إلى الزملاء على ثقتهم، مؤكدًا أن" مجلس الإدارة الجديد للنقابة يتوزّع على مختلف المناطق اللبنانية، وهي رسالة واضحة بسعي النقابة لتطوير القطاع في مختلف المناطق وإن لبنان يشكل منطقة سياحية واحدة".
ووجه الأشقر التحية لأصحاب الفنادق على صمودهم البطولي طوال الأزمات الماضية التي عصفت بالبلد، من الانهيار الاقتصادي، مرورًا بجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقال :"إن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على القطاع الفندقي بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام، متجذّر في هذا البلد، ويعكس إيمان العاملين والتزامهم الوطني الكبير بلبنان وباسياحة في لبنان".
وأكد  أن" مجلس الإدارة الجديد للنقابة سيعمل بكل قوة للدفاع عن مصالح القطاع والمؤسسات الفندقية، ومن أجل تحقيق نقلة نوعية على المستوى السياحي، مشددًا على ضرورة إرساء استقرار ناجز في البلد، وبناء دولة قوية وقادرة وعادلة، لأن ذلك يشكّل مدخلًا لا بدّ منه لتطوير وتنمية السياحة وجذب الاستثمارات السياحية، لا سيما في القطاع الفندقي".
وختم الأشقر معايدًا اللبنانيين بالأعياد المجيدة، ومتمنياً لهم الصحة والخير والبحبوحة وراحة البال.
