ملف أدوية السرطان يعود إلى الواجهة

أفادت معلومات " "، عن توقيف المدعوة زينب في بلدة عربصاليم، وذلك في إطار شبهات تتعلّق بملف تهريب أدوية مخصّصة لمرضى السرطان عبر وبيعها في السوق السوداء.



وبحسب المعطيات عينها، فإن شمس الدين تُعدّ شريكة للمدعوة ماريا ، زوجة أحد الضباط، في ملف لا يزال قيد المتابعة لدى الجهات المعنية، وسط ترقّب لما ستكشفه التحقيقات الرسمية في الأيام المقبلة.