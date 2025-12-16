تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ملتقى في الأردن.. الجامعة الأميركية في بيروت تدفع نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول في الصحة
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:56
استضاف معهد الصحة العالمية
في الجامعة
الأميركية في
بيروت
ملتقى
في الأردن
بعنوان "النهوض بالذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الصحة العالمية في
الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع "امفنت" وبدعم من مركز بحوث التنمية الدولية ووزارة الخارجية والتنمية
البريطانية
.
وبحسب بيان الجامعة، جمع اللقاء على مدى يومين خبراء إقليميين وشركاء دوليين لبحث تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول في البيئات الشحيحة الموارد، مع التأكيد على دور قيادات الجنوب العالمي في سد الفجوة المتسعة.
وتناولت جلسات اليوم الأول الأطر الأخلاقية والتقنية والإدارية للذكاء الاصطناعي في الصحة وتجارب الابتكار المسؤول. وشددت وسام البيه على انتقال القيادة إلى الجنوب العالمي، فيما حذّر شادي صالح من أن التأخر قد يضع الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أمام فجوة تصل إلى "نصف قرن"، مشيرًا إلى عمل المعهد على منهج حوكمة قائم على الكفاءات. كما طُرحت أهمية التحقق من البيانات المحلية والحوكمة الأخلاقية ومواءمة الاستراتيجيات مع الأولويات الوطنية وإشراك المستخدمين.
وركزت نقاشات إضافية على تحويل المفاهيم إلى أثر واقعي عبر تنظيم متين ومرن وتصميم أدوات تراعي القيود في الواقع، مع التأكيد أن الذكاء الاصطناعي يعزّز تقديم الرعاية الصحية ولا يستبدل العاملين فيها.
أما اليوم الثاني فتضمن جلسات وورش عمل للتصميم والتنظيم المشترك وبناء القدرات بما يلائم البيئات الشحيحة الموارد، مع إبراز دور الشراكات الإقليمية والعمل الجماعي في دفع الذكاء الاصطناعي المسؤول والمراعي للسياق في الصحة العالمية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
