وزير الثقافة: 2026 "سنة المكتبات العامة"

سلّم ، في مقر ، مسؤولين في المكتبات العامة من مختلف المحافظات كمية كبيرة من الكتب والدوريات المعدّة للهبات من مجموعات والمكتبة الوطنية، ضمن سياسة دعم المكتبات العامة لتعزيز نشر المعرفة.



وتهدف المبادرة إلى توسيع محتوى المكتبات وتوفير مصادر متنوعة للقراء من مختلف الأعمار والاهتمامات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تحدّ من القدرة على شراء الكتب، على أن تشكّل هذه الخطوة فعل تضامن ثقافي يدعم القراءة والتعلّم المجاني.



وقال سلامة تعليقًا: "هذا أول في مشروع طموح لإعادة إحياء المكتبات العامة ستظهر نتائجه تباعًا من خلال تقديمات إلكترونية وكتبية ومن خلال تدريب القيّمين على هذه المكتبات"، مشددًا على أن "سنة 2026 ستكون إلى حد كبير بالنسبة للوزارة سنة المكتبات العامة".

Advertisement