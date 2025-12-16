تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الصين ولبنان توقعان اتفاقية لتقديم طائرات بدون طيار لرش المبيدات

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:43
 وقع وزير الزراعة نزار هاني والسفير الصيني في لبنان تشن تشو أندونغ اتفاقية تعاون تقضي بتقديم طائرات من دون طيار مخصصة لرش المبيدات الحشرية في غابات الصنوبر في لبنان كهبة من جمهورية الصين لدعم القطاع الزراعي وحماية الغابات في لبنان.

وأكد الوزير هاني أن هذه المبادرة تعبّر عن عمق العلاقات الودية التي تربط لبنان بجمهورية الصين الشعبية وعن حرص الجانب الصيني على دعم لبنان في مواجهة التحديات البيئية والزراعية ولا سيما في ما يتعلق بحماية الغابات التي تشكل ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن".

ورأى "أن إدخال الطائرات المسيّرة إلى العمل الزراعي والحرجي يشكل خطوة متقدمة في مسار تطوير القطاع الزراعي في لبنان، ويؤكد اهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والابتكار كوسيلة اساسية لرفع كفاءة الانتاج، تخفيف الكلفة، حماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر البيئية، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية والتحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي".

السفير الصيني قال من جهته: "نؤمن أن الزراعة اساسية للاقتصاد اللبناني وسبل عيش الانسان، لذا نرغب في أن نوليها مزيداً من الاهتمام في المستقبل"، مشيراً إلى "أننا نرغب في شراء المزيد من المنتجات الزراعية من لبنان وربما صناعة الأغذية ايضاً سبيلاً للمضي قدماً، وبالطبع اعتقد ان تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة مجال يمكننا التعاون فيه".

