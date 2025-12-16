الصين ولبنان توقعان اتفاقية لتقديم طائرات بدون طيار لرش المبيدات

وقع هاني والسفير الصيني في تشن تشو أندونغ اتفاقية تعاون تقضي بتقديم طائرات من دون طيار مخصصة لرش المبيدات الحشرية في غابات الصنوبر في لبنان كهبة من لدعم القطاع الزراعي وحماية الغابات في لبنان.

وأكد الوزير هاني أن تعبّر عن عمق العلاقات الودية التي تربط لبنان بجمهورية الصين الشعبية وعن حرص الجانب الصيني على دعم لبنان في مواجهة التحديات البيئية والزراعية ولا سيما في ما يتعلق بحماية الغابات التي تشكل ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن".

ورأى "أن إدخال الطائرات المسيّرة إلى العمل الزراعي والحرجي يشكل خطوة متقدمة في مسار تطوير القطاع الزراعي في لبنان، ويؤكد اهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والابتكار كوسيلة اساسية لرفع كفاءة الانتاج، تخفيف الكلفة، حماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر البيئية، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية والتحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي".

السفير الصيني قال : "نؤمن أن الزراعة اساسية للاقتصاد اللبناني وسبل عيش الانسان، لذا نرغب في أن نوليها مزيداً من الاهتمام في "، مشيراً إلى "أننا نرغب في شراء المزيد من من لبنان وربما صناعة الأغذية ايضاً سبيلاً للمضي قدماً، وبالطبع اعتقد ان تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة مجال يمكننا التعاون فيه".