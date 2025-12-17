تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شلل مجالس العمل التحكيمية… والاتحاد يضغط للتحرّك

Lebanon 24
17-12-2025 | 11:24
حثّ "اتحاد النقابات العمالية والصحية" في البقاع على الإسراع في تشغيل مجالس العمل التحكيمية في المحافظات، بعد صدور مرسوم تعيين أعضائها، وبعد مرور نحو 13 عامًا على المرسوم السابق الصادر في 8 أيار 2012.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنّ إعادة تشغيل هذه المجالس أصبحت حاجة ملحّة لصون حقوق العمال والمستخدمين، في ظل الشلل الذي أصاب عملها نتيجة التعطيل والإضرابات، ما راكم الدعاوى وأخّر الفصل بالأحكام لسنوات، الأمر الذي أفرغ التعويضات من قيمتها الفعلية.

وأشار إلى وجوب استكمال التعيينات داخل المجالس، مطالبًا رؤساء المحاكم المختصة بالمباشرة بعقد جلسات في أقرب وقت، على أن تُعقد بشكل متتالٍ وبمعدل لا يقل عن خمس جلسات شهريًا، وإنهاء الدعاوى ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقًا للقانون.

كما ناشد الاتحاد وزير العمل تسمية مفوضي حكومة لمجالس العمل التحكيمية، وعدم الإبقاء على تعطيلها تحت ذرائع الإضرابات أو العوائق المالية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق عملها بصورة فعلية.
