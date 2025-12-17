في هذه المنطقة… "أمن الدولة" يعيد ختم مركز تجميل

صدر عن لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لحماية الصحة العامة، وبعد توافر معلومات عن معاودة المدعو (ش. أ.) مزاولة نشاطه داخل مركز تجميلي في بلدة كفرصارون – ، رغم ختمه سابقًا بالشمع الأحمر، وقيامه بإجراء عمليات جراحية تجميلية واستعمال إبر وحقن فيلر مهرّبة كورية الصنع، داهمت دورية من في المركز المذكور بتاريخ 16/12/2025.



وجرى ضبط أدوية مهرّبة، وملصقات مطبوعة تُستخدم لتزوير أسماء الأدوية وتاريخ صلاحيتها، إضافةً إلى معدات تُستعمل في العمليات الجراحية.



وعلى الأثر، أُعيد ختم المركز بالشمع الأحمر بناءً لإشارة المختص، ولا يزال التحقيق جاريًا بإشرافه لكشف مصادر الأدوية والملصقات المضبوطة.

