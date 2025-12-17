تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حاصباني: الجلسة التشريعية صادرت إرادة النواب
Lebanon 24
17-12-2025
|
11:51
كتب
النائب غسان حاصباني
عبر منصة "إكس" منتقدًا مسار الجلسة التشريعية الأخيرة، داعيًا اللبنانيين إلى :حفظ أسماء المشاركين فيها، ومراقبة نتائجها، والحكم لاحقًا عبر صناديق الاقتراع".
واعتبر
حاصباني
أن النواب حضروا الجلسة "وإرادتهم مصادَرة وكلمتهم غير مسموعة، حتى عند الاعتراض"، متهمًا إياهم بالمساهمة في عرقلة عمل
السلطة التنفيذية
في ظل صمتها، وبـ"تجاهل صوت المغتربين".
كما أشار إلى ما وصفه بـ"تشريع خرق النظام الداخلي والدستور من قبل رئيس المجلس النيابي"، معتبرًا أن المخالفات تتراكم تحت عنوان التشريع، لتمرير قروض إضافية وتهريبات وإغراءات "على القطعة" لبعض النواب.
ورأى حاصباني أن هذا المسار يؤدي إلى "اختطاف القوانين التي سبق أن أقرّها النواب، مثل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، من دون إقفال المحاضر أو إصدارها"، محمّلًا ما يحصل مسؤولية ضرب النظام، وتهميش دور الحكومة ورئيسها، ومصادرة صوت المغتربين.
النائب غسان حاصباني
السلطة التنفيذية
غسان حاصبان
حاصباني
الدستور
تشري
تابع
