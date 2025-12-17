غداً.. إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا في هذا التوقيت

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة- مـا يلــي:



السّاعة 11:00 من يوم غد الخميس 18-12-2025، ستُعقَد جلسة عامّة في مجلس النّواب لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التّاريخ المذكور حتى الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر ، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.

