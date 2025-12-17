لسالكي أوتوستراد صيدا – بيروت... إليكم هذا التحذير

دعت المروري السائقين إلى توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد باتجاه ، بسبب أعمال رشّ الزفت التي تنفّذها وزارة الأشغال العامة من جدرا باتجاه بيروت.



وأشارت إلى أن الأشغال تأتي في منطقة تفتقر إلى الإنارة، ما يستوجب الانتباه الشديد، لافتة إلى أن الأعمال ستستمر لمدّة يومين اعتبارًا عند الساعة 22:00 ولغاية الساعة 6:00 صباحًا من اليوم التالي.

