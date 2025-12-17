الكتلة الوطنية: تعطيل انتخاب المغتربين تعسّف بالصلاحيات

رأت " " أنّ يستمر في منع إدراج اقتراح تعديل المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية، رغم كونه اقتراحًا معجّلًا مكرّرًا أُحيل من الحكومة، ويحظى بتأييد غالبية النواب وبدعم واسع من اللبنانيين في الداخل والخارج.



واعتبرت الكتلة، في بيان، أنّ هذا الإصرار يشكّل استخدامًا تعسفيًا للصلاحيات، وتجاهلًا لإرادة الأكثرية النيابية، ولمبدأ الميثاقية الذي "يُستدعى عند الحاجة فقط"، إضافة إلى كونه انتهاكًا لمبدأ المساواة بين اللبنانيين، ومصادرة لحقهم في انتخاب ممثليهم في مختلف الدوائر.



ودعت الكتلة رئيس الجمهورية إلى تفعيل صلاحياته الدستورية، وتوجيه رسالة واضحة إلى مجلس النواب لحثّه على تحمّل مسؤولياته الوطنية والتاريخية، ومنع عزل المغتربين عن وطنهم وحقهم في المشاركة السياسية.

Advertisement