بعد أن سرقا 6000 دولار من داخل "بيك أب" في البترون.. هذا ما حلّ بهما!

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء ، بعد عملية رصد وتعقّب، وفي أقل من 12 ساعة، كلًّا من المدعوين "م.ش" و"م.م"، حيث جرى توقيف الأول في منطقة والثاني في ، بحسب معلومات " ".



وجاء التوقيف على خلفية قيامهما، نهار أمس، بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي قدره 6000 دولار أميركي من داخل بيك أب في .



وقد جرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق بإشراف المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

