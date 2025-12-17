عن "الحزب" والسيادة والتطبيع.. تصريح إسرائيلي جديد حول لبنان

اعتبر جدعون ساعر أن لا تنتهك السيادة ، معتبرًا أن هو الجهة التي تنتهك سيادة ، ومضيفًا أن استهداف "الحزب" لا يُعد خرقًا للسيادة اللبنانية بل يأتي في إطار ما وصفه بـ"الدفاع عن أمن إسرائيل".



وأشار في حديث لـ "العربية " إلى أن "المشكلتين الوحيدتين بين إسرائيل ولبنان هما حزب الله وإيران"، معتبرًا أن " على حزب الله شرط أساسي لضمان الأمن "، ومبدياً "رغبة بلاده في التطبيع مع لبنان"، كما لفت إلى أن الخلافات بين لبنان وإسرائيل "بسيطة ويمكن تجاوزها وحلها"، وفق تعبيره.



وفي سياق منفصل، أكد أن أي اتفاق أمني محتمل مع يجب أن يراعي الوضع الأمني في جنوبها، مشددًا في الوقت نفسه على أن إسرائيل "لا تمتلك أطماعًا في الأراضي ". كما كشف أن ساعدت إسرائيل في الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.



