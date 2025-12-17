تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لبنان حاضر في قمة الجراحة الروبوتية الإقليمية في الرياض

Lebanon 24
17-12-2025 | 12:17
Doc-P-1456598-639015958860064745.png
Doc-P-1456598-639015958860064745.png photos 0
شارك رئيس مركز IRCAD لبنان الدكتور أنطوان معلوف في القمة السنوية للجراحة الروبوتية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من الجراحين والخبراء العالميين في تقنيات الجراحة المتقدّمة، في محطة هدفت إلى تعزيز التعاون الطبي بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وخلال الزيارة، اطّلع معلوف على أحدث الابتكارات في مستشفى الملك سلمان، أحد أبرز المراكز الإقليمية في الجراحة الروبوتية، ولا سيما برنامجه الرائد في زراعة الكبد باستخدام الروبوت، ما أتاح تبادل الخبرات حول الجراحة الدقيقة والنهج الحديثة المعتمدة.

ومثّل معلوف مركز IRCAD لبنان في اجتماعات مع منظّمي القمة، جرى خلالها البحث في إمكان استضافة النسخة المقبلة من القمة في لبنان، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالدور الريادي الذي يؤديه المركز في تطوير التعليم الجراحي في المنطقة. كما تناولت المباحثات إطلاق برامج تبادل تدريبي بين الرياض ولبنان لرفع مستوى التدريب في مجال الجراحة الروبوتية.

ورافق معلوف في الزيارة الجرّاح اللبناني أحمد أبو عباس، الذي شارك بصفة جرّاح مدعو في عدد من الأنشطة الجراحية المرافقة للمؤتمر.

وفي سياق متصل، عقد معلوف وأبو عباس لقاءات متخصصة هدفت إلى استقطاب مراكز عالمية رائدة في علاج السرطان إلى لبنان، إضافة إلى اجتماعات مع مسؤولين في الرياض لبحث شراكات مستقبلية تسهم في توسيع نطاق الرعاية المتقدمة لمرضى السرطان في لبنان.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتعزيز حضور لبنان الطبي إقليميًا ودوليًا، وتطوير الشراكات في مجالي الجراحة الروبوتية وعلاج الأورام.
لبنان

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الملك سلمان

السعودية

المملكة

السعود

الجراح

تابع
