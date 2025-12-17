تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مؤسسة مخزومي تدشّن حديقة "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
17-12-2025 | 12:25
قام وفد من «مؤسسة مخزومي» بزيارة مديرة "تلفزيون لبنان" الدكتورة إليسار ندّاف في مبنى التلفزيون في تلة الخياط، حيث جرى تدشين حديقة التلفزيون بعد صيانتها وإعادة تأهيلها وزراعتها بالأشجار وشتول الزينة، ضمن مبادرة نفذتها المؤسسة.

وأشادت ندّاف بالدور المجتمعي الذي تضطلع به "مؤسسة مخزومي"، مثمّنة الجهود التي بذلتها في تنفيذ هذا المشروع البيئي.

وترأس الوفد المدير العام للمؤسسة سامر الصفح، يرافقه مديرة برنامج البيئة والتنمية المهندسة سلامة نعماني.

كما عقد الطرفان اجتماعًا شاركت فيه المشرفة على المشروع في "مؤسسة مخزومي" أرليت سعادة، جرى خلاله البحث في القضايا البيئية وسبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، من خلال البرامج المتنوعة التي تنفذها المؤسسة.
مخزومي: الحديقة الجديدة شاهد على رؤية رفيق الحريري للبنان المزدهر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم يدشّن نصبًا لجنوده: "علاقاتنا مع موسكو بلغت ذروتها التاريخية"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص اطلع من الصباح على فكرة إنتاج مشترك مع "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح يلتقي شخصيات سياسية واقتصادية في "بيت البحر" بدعوة مخزومي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 21:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24

