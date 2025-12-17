تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
لبنان
مؤسسة مخزومي تدشّن حديقة "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
17-12-2025
|
12:25
photos
0
قام وفد من «مؤسسة مخزومي» بزيارة مديرة "تلفزيون
لبنان
" الدكتورة إليسار ندّاف في
مبنى التلفزيون
في
تلة الخياط
، حيث جرى تدشين حديقة التلفزيون بعد صيانتها وإعادة تأهيلها وزراعتها بالأشجار وشتول الزينة، ضمن مبادرة نفذتها المؤسسة.
وأشادت ندّاف بالدور المجتمعي الذي تضطلع به "
مؤسسة مخزومي
"، مثمّنة الجهود التي بذلتها في تنفيذ هذا المشروع البيئي.
وترأس الوفد
المدير العام
للمؤسسة سامر الصفح، يرافقه مديرة برنامج البيئة والتنمية المهندسة سلامة نعماني.
كما عقد الطرفان اجتماعًا شاركت فيه المشرفة على المشروع في "مؤسسة
مخزومي
"
أرليت
سعادة
، جرى خلاله البحث في
القضايا
البيئية وسبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، من خلال البرامج المتنوعة التي تنفذها المؤسسة.
