مؤسسة مخزومي تدشّن حديقة "تلفزيون لبنان"

قام وفد من «مؤسسة مخزومي» بزيارة مديرة "تلفزيون " الدكتورة إليسار ندّاف في في ، حيث جرى تدشين حديقة التلفزيون بعد صيانتها وإعادة تأهيلها وزراعتها بالأشجار وشتول الزينة، ضمن مبادرة نفذتها المؤسسة.



وأشادت ندّاف بالدور المجتمعي الذي تضطلع به " "، مثمّنة الجهود التي بذلتها في تنفيذ هذا المشروع البيئي.



وترأس الوفد للمؤسسة سامر الصفح، يرافقه مديرة برنامج البيئة والتنمية المهندسة سلامة نعماني.



كما عقد الطرفان اجتماعًا شاركت فيه المشرفة على المشروع في "مؤسسة " ، جرى خلاله البحث في البيئية وسبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، من خلال البرامج المتنوعة التي تنفذها المؤسسة.

