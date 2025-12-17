تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لائحة المرده تحصد غالبية المقاعد في انتخابات نقابة موظفي كازينو لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 12:42
فوز اللائحة المدعومة من المرده بغالبية أعضائها في انتخابات نقابة موظفي كازينو لبنان حيث تمكن أربعة اعضاء من أصل ستة، ومن بينهم المرشح أميل فيليبير عن تيار المرده من الفوز، وذلك في مواجهة اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحلفائهما.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

نقابة موظفي كازينو لبنان

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

كازينو لبنان

اللبنانية

التيار

"خاص لبنان24"

