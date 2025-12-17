تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1456634-639016035567990556.webp
Doc-P-1456634-639016035567990556.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الحديث عن تغيير اسم "القرض الحسن" إلى مؤسسة "جود" بعد رأس السنة، وعن تعديل بعض أنظمة التعامل داخل "الجمعية" من آلية الرهن إلى صيغة البيع والشراء، يقول الخبير المالي  وليد أبو سليمان لـ"لبنان٢٤" إن تحويل المعاملة من رهن ذهب مقابل قرض إلى صيغة تقوم على عقدَي بيع وشراء بالتقسيط لا يغيّر بالضرورة من حقيقتها الاقتصادية. 
فإذا ظل الهدف الأساسي هو تأمين سيولة فورية في مقابل كلفة زمنية تعادل الفائدة، فنحن عمليًا أمام إقراض مقنّع بصيغة قانونية مختلفة، لا أمام نشاط تجاري حقيقي، وذلك تطبيقًا لمبدأ أولوية الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني.

اضاف: إن امتناع المؤسسة عن توصيف نشاطها على أنه إقراض، والاكتفاء بالقول إنها توفّر سيولة فورية في مقابل الذهب، لا يبدّل في جوهر النشاط المالي، طالما أن هيكل المخاطر، وآلية التسعير، وتوقعات الاسترداد، تقوم على منطق الائتمان لا على منطق التجارة.

ويشير أبو سليمان إلى أنه من الناحية التنظيمية، إذا كان القرار الأميركي يستهدف النشاط ككل باعتباره تحايلاً تنظيمياً أو التفافًا على القواعد الرقابية، فإن تغيير الشكل القانوني لا يغيّر من موقف الجهات المعنية ولا يوفّر حماية قانونية، لأن الجهات الرقابية تقيّم الأنشطة وفق وظيفتها الفعلية لا وفق تسميتها الشكلية.

وقال: إن المتعامل، في معظم الحالات، لا يكون مدركًا أنه أصبح طرفًا في عقد تجاري بكل ما يحمله من مخاطر سعرية وقانونية، وليس مستفيدًا من قرض أو خدمة مالية تتمتع بحماية تنظيمية، ما يطرح إشكالية جدّية تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.

وخلص الى القول إن ما يجري لا يتعدّى كونه حلًا قانونيًا شكليًا قد يؤجّل المواجهة التنظيمية، لكنه لا يعالج الإشكال البنيوي في طبيعة النشاط، ما يعني أننا أمام أزمة مؤجّلة لا أزمة محلولة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الذهب "بين البيع والرهن والاستثمار"…
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قراءة بالارقام لنتائج انتخابات نقابة المحامين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية بشأن إيرباص: يجب تبديل البرنامج المتحكم في جنيحات مصعد الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وليد أبو سليمان

أبو سليمان

بو سليمان

أبو سليم

المعن

الذهب

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:32 | 2025-12-17
Lebanon24
17:03 | 2025-12-17
Lebanon24
16:58 | 2025-12-17
Lebanon24
15:41 | 2025-12-17
Lebanon24
15:27 | 2025-12-17
Lebanon24
15:22 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24