لبنان
في عكار.. نائبان تحت المجهر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-12-2025
|
14:22
تشهد منطقة
عكار
حالة من الامتعاض تجاه نائبين يمثلانها، على خلفية ما يعتبره السكان تقصيراً في أداء مهامهم النيابية، وهما عضو تكتل
لبنان
القوي، النائب
أسعد درغام
، وعضو تكتل
الاعتدال الوطني
، النائب
أحمد رستم
.
فقد نشرت Statify للدراسات نقلاً عن المرصد البرلماني اللبناني بأن النائب
أسعد
درغام
لم يقدّم أي مداخلة خلال اجتماعات
الهيئة العامة لمجلس النواب
طوال فترة ولايته.
أما النائب أحمد رستم، فهو من بين النواب الأقل التزاماً بحضور اجتماعات اللجان النيابية.
وأوضح أحد المعنيين في المنطقة أن "هذا الامتعاض يعود إلى شعور الأهالي بعدم تحقيق أي تقدم أو أداء تمثيلي ملموس من قبل النواب خلال الفترة النيابية، ما انعكس على الواقع المحلي وأدى إلى تزايد الاستياء في صفوف السكان".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
