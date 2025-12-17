في عكار.. نائبان تحت المجهر

تشهد منطقة حالة من الامتعاض تجاه نائبين يمثلانها، على خلفية ما يعتبره السكان تقصيراً في أداء مهامهم النيابية، وهما عضو تكتل القوي، النائب ، وعضو تكتل ، النائب .



فقد نشرت Statify للدراسات نقلاً عن المرصد البرلماني اللبناني بأن النائب لم يقدّم أي مداخلة خلال اجتماعات طوال فترة ولايته.



أما النائب أحمد رستم، فهو من بين النواب الأقل التزاماً بحضور اجتماعات اللجان النيابية.



وأوضح أحد المعنيين في المنطقة أن "هذا الامتعاض يعود إلى شعور الأهالي بعدم تحقيق أي تقدم أو أداء تمثيلي ملموس من قبل النواب خلال الفترة النيابية، ما انعكس على الواقع المحلي وأدى إلى تزايد الاستياء في صفوف السكان".

Advertisement