تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في عكار.. نائبان تحت المجهر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1456635-639016037830783173.jpg
Doc-P-1456635-639016037830783173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد منطقة عكار حالة من الامتعاض تجاه نائبين يمثلانها، على خلفية ما يعتبره السكان تقصيراً في أداء مهامهم النيابية، وهما عضو تكتل لبنان القوي، النائب أسعد درغام، وعضو تكتل الاعتدال الوطني، النائب أحمد رستم.

فقد نشرت Statify  للدراسات نقلاً عن المرصد البرلماني اللبناني بأن النائب أسعد درغام لم يقدّم أي مداخلة خلال اجتماعات الهيئة العامة لمجلس النواب طوال فترة ولايته.

أما النائب أحمد رستم، فهو من بين النواب الأقل التزاماً بحضور اجتماعات اللجان النيابية.

وأوضح أحد المعنيين في المنطقة أن "هذا الامتعاض يعود إلى شعور الأهالي بعدم تحقيق أي تقدم أو أداء تمثيلي ملموس من قبل النواب خلال الفترة النيابية، ما انعكس على الواقع المحلي وأدى إلى تزايد الاستياء في صفوف السكان".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فلوكسيتين تحت المجهر.. دراسة روسية تربطه بتراجع خصوبة الإناث
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الهيئة العامة لمجلس النواب

الاعتدال الوطني

الهيئة العامة

أسعد درغام

أحمد رستم

البرلمان

برلماني

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:32 | 2025-12-17
Lebanon24
17:03 | 2025-12-17
Lebanon24
16:58 | 2025-12-17
Lebanon24
15:41 | 2025-12-17
Lebanon24
15:27 | 2025-12-17
Lebanon24
15:22 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24