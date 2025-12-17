رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل

أعلنت لجنة موظفي ، في بيان اليوم، التزامها الكامل بقرار التوقف التام عن العمل يوم الجمعة الواقع في 19 كانون الأول 2025، انسجامًا مع الموقف الموحّد لرابطة موظفي .



وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي رفضًا لما وصفته بـ"النهج اللامبالي" في التعاطي مع حقوق العاملين في القطاع العام، واحتجاجًا على سياسة التسويف والمماطلة في منح الموظفين جزءًا من حقوقهم.



وشدّدت على أن التحرك يهدف إلى المطالبة بـتصحيح جدّي للرواتب والأجور، بما يضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الوظيفي واستمرار العمل في .

