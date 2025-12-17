تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:39
Doc-P-1456640-639016043913275403.jpg
أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، في بيان اليوم، التزامها الكامل بقرار التوقف التام عن العمل يوم الجمعة الواقع في 19 كانون الأول 2025، انسجامًا مع الموقف الموحّد لرابطة موظفي الإدارة العامة.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي رفضًا لما وصفته بـ"النهج اللامبالي" في التعاطي مع حقوق العاملين في القطاع العام، واحتجاجًا على سياسة التسويف والمماطلة في منح الموظفين جزءًا من حقوقهم.

وشدّدت على أن التحرك يهدف إلى المطالبة بـتصحيح جدّي للرواتب والأجور، بما يضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الوظيفي واستمرار حسن سير العمل في الإدارات العامة.
رابطة موظفي الإدارة العامة: للتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
ترامب: سنستبدل موظفي الرقابة الجوية الذين تركوا العمل بسبب الإغلاق
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الإدارات العامة

الإدارة العامة

حسن سير

التزام

حسن س

