تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
3
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رفضًا للتسويف… تعاونية موظفي الدولة تتوقف عن العمل
Lebanon 24
17-12-2025
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لجنة موظفي
تعاونية موظفي الدولة
، في بيان اليوم، التزامها الكامل بقرار التوقف التام عن العمل يوم الجمعة الواقع في 19 كانون الأول 2025، انسجامًا مع الموقف الموحّد لرابطة موظفي
الإدارة العامة
.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي رفضًا لما وصفته بـ"النهج اللامبالي" في التعاطي مع حقوق العاملين في القطاع العام، واحتجاجًا على سياسة التسويف والمماطلة في منح الموظفين جزءًا من حقوقهم.
وشدّدت على أن التحرك يهدف إلى المطالبة بـتصحيح جدّي للرواتب والأجور، بما يضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار الوظيفي واستمرار
حسن سير
العمل في
الإدارات العامة
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة موظفي الإدارة العامة: للتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة: للتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأربعاء
18/12/2025 03:04:23
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
18/12/2025 03:04:23
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنستبدل موظفي الرقابة الجوية الذين تركوا العمل بسبب الإغلاق
Lebanon 24
ترامب: سنستبدل موظفي الرقابة الجوية الذين تركوا العمل بسبب الإغلاق
18/12/2025 03:04:23
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
Lebanon 24
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
18/12/2025 03:04:23
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة
رابطة موظفي الإدارة
الإدارات العامة
الإدارة العامة
حسن سير
التزام
حسن س
تابع
قد يعجبك أيضاً
حملات وتشهير
Lebanon 24
حملات وتشهير
17:32 | 2025-12-17
17/12/2025 05:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشيمي يعلن عدم المشاركة بجلسة الغد رفضًا للإستنسابية
Lebanon 24
الحشيمي يعلن عدم المشاركة بجلسة الغد رفضًا للإستنسابية
17:03 | 2025-12-17
17/12/2025 05:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:58 | 2025-12-17
17/12/2025 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تستضيف نقاشًا عالميًا: الشرق الأوسط في قلب الفوضى الدولية
Lebanon 24
بيروت تستضيف نقاشًا عالميًا: الشرق الأوسط في قلب الفوضى الدولية
15:41 | 2025-12-17
17/12/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي
Lebanon 24
لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي
15:27 | 2025-12-17
17/12/2025 03:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:32 | 2025-12-17
حملات وتشهير
17:03 | 2025-12-17
الحشيمي يعلن عدم المشاركة بجلسة الغد رفضًا للإستنسابية
16:58 | 2025-12-17
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:41 | 2025-12-17
بيروت تستضيف نقاشًا عالميًا: الشرق الأوسط في قلب الفوضى الدولية
15:27 | 2025-12-17
لحود يزور الراعي وبحث في أوضاع القطاع الزراعي
15:22 | 2025-12-17
مغتربو لبنان في رسالة لبرّي: أعيدوا حق الاقتراع الكامل
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 03:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24