اتحاد بلديات الهرمل نوه بجهود تشريع تنظيم تربية الأسماك وحماية نهر العاصي

نوّه اتحاد "بلديات " في بيان ب"جهود للمقاومة، ولا سيما النائبين وعلي ، في العمل على تشريع وتنظيم قطاع تربية الأسماك على " .



ولفت إلى أن "جهود العاصي بالتنسيق مع النائب ، أسفرت عن إنجاز تشريعي هو الأول من نوعه لحماية نهر العاصي، عبر إقرار المجلس النيابي لقانون تنظيم قطاع الأحياء المائية ومزارع تربية السمك"، آملاً " أن يسهم القانون في وضع حد للتجاوزات التي تهدد سلامة الغذاء، والحفاظ على جودة المياه، لا سيما مياه هذا المورد البيئي والسياحي المهم، والذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي".



ودعا " السلطات المختصة إلى الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لضمان تنفيذ بنود هذا القانون".

