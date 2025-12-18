تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1457112-639016823286194692.jpg
Doc-P-1457112-639016823286194692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 في إنجاز أمني–جمركي لافت، نجحت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في احباط عملية تهريب خطيرة، بعد ضبط شحنة ضخمة من المسدسات الحربية من طراز Glock كانت معدّة للدخول إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الشبهة بدأت حول إحدى الشحنات الوافدة إلى المطار، ما استدعى إخضاعها لإجراءات تفتيش مشدّدة ودقيقة باستخدام أجهزة الكشف المتطوّرة، ليتبيّن وجود عدد كبير من المسدسات المخبّأة بإحكام وبأسلوب احترافي يهدف إلى تضليل الرقابة الجمركية.

وعلى الفور، تمّت مصادرة كامل الشحنة المضبوطة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه في تورطهم، فيما فُتح تحقيق واسع بإشراف القضاء المختص لكشف خيوط العملية، بدءًا من مصدر الأسلحة، مرورًا بمسار تهريبها، وصولًا إلى الجهة التي كانت ستتسلّمها داخل لبنان.

مصادر أمنية أشارت ل"لبنان ٢٤ "إلى أنّ طريقة التهريب المعتمدة توحي بوجود شبكة منظّمة تقف خلف العملية، تعمل على إدخال أسلحة حربية إلى البلاد في ظلّ الظروف الأمنية الحسّاسة، ما يضاعف خطورة مثل هذه الشحنات على الاستقرار الداخلي.

وتأتي هذه العملية في إطار تشديد القبضة الأمنية في مطار بيروت، حيث تواصل الأجهزة المختصة تنسيقها وجهودها لمنع تهريب السلاح والممنوعات، وتأكيد جهوزيتها لإحباط أي محاولة تمسّ بأمن البلاد وسلامة المواطنين.
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في "الضاحية".. عمليات أمنية نوعية تُسقط أخطر المطلوبين في لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من المطار: تحسّن في الخدمات وتشديد على ضبط الحدود ومنع التهريب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا تفتح أخطر "معركة دستورية"... هل يُسقِط ترامب حقّ المواطنة بالولادة؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تُسقط 33 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

رفيق الحريري

جمارك المطار

مطار بيروت

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24