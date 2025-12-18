ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب

في إنجاز أمني–جمركي لافت، نجحت جمارك في احباط عملية تهريب خطيرة، بعد ضبط شحنة ضخمة من المسدسات الحربية من طراز Glock كانت معدّة للدخول إلى الأراضي بطرق غير شرعية.



وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الشبهة بدأت حول إحدى الشحنات الوافدة إلى ، ما استدعى إخضاعها لإجراءات تفتيش مشدّدة ودقيقة باستخدام أجهزة الكشف المتطوّرة، ليتبيّن وجود عدد كبير من المسدسات المخبّأة بإحكام وبأسلوب احترافي يهدف إلى تضليل الرقابة الجمركية.



وعلى الفور، تمّت مصادرة كامل الشحنة المضبوطة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه في تورطهم، فيما فُتح تحقيق واسع بإشراف المختص لكشف خيوط العملية، بدءًا من مصدر الأسلحة، مرورًا بمسار تهريبها، وصولًا إلى الجهة التي كانت ستتسلّمها داخل .



مصادر أمنية أشارت ل"لبنان ٢٤ "إلى أنّ طريقة التهريب المعتمدة توحي بوجود شبكة منظّمة تقف خلف العملية، تعمل على إدخال أسلحة حربية إلى البلاد في ظلّ الظروف الأمنية الحسّاسة، ما يضاعف خطورة مثل هذه الشحنات على الاستقرار الداخلي.



وتأتي هذه العملية في إطار تشديد القبضة الأمنية في ، حيث تواصل الأجهزة المختصة تنسيقها وجهودها لمنع تهريب السلاح والممنوعات، وتأكيد جهوزيتها لإحباط أي محاولة تمسّ بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

