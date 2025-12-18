بالصور... ضبط مسدسات في المطار

اعلنت أن جمارك مطار بيروت- دائرة المسافرين ضبطت في حقائب احد المسافرين القادمين من الى ٩٠ مسدساً كانت مفككة بطريقة احترافية ومموهة.

وقد تم توقيف المسافر وبوشر التحقيق بناء على اشارة المختص.

ويتابع تفاصيل عملية الضبط مع مدير عام ريمون المتواجد في ومع سائر الاجهزة الرسمية المختصة.

وكان " " نشر خبراً خاصاً يتعلّق بضبط المسدسات في .

