جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصور... ضبط مسدسات في المطار

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:25
اعلنت وزارة المالية أن جمارك مطار بيروت- دائرة المسافرين ضبطت في حقائب احد المسافرين القادمين من فرنسا الى لبنان ٩٠ مسدساً كانت مفككة بطريقة احترافية ومموهة.
 
وقد تم توقيف المسافر وبوشر التحقيق بناء على اشارة القضاء المختص.
 
ويتابع وزير المالية ياسين جابر تفاصيل عملية الضبط مع مدير عام الجمارك ريمون خوري المتواجد في مطار بيروت ومع سائر الاجهزة الرسمية المختصة.
 
 
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً خاصاً يتعلّق بضبط المسدسات في المطار.
 
 
لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وزارة المالية

وزير المالية

مطار بيروت

ياسين جابر

لبنان 24

lebanon

الجمارك

