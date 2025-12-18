تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بالصور... ضبط مسدسات في المطار
Lebanon 24
18-12-2025
|
13:25
photos
اعلنت
وزارة المالية
أن جمارك مطار بيروت- دائرة المسافرين ضبطت في حقائب احد المسافرين القادمين من
فرنسا
الى
لبنان
٩٠ مسدساً كانت مفككة بطريقة احترافية ومموهة.
وقد تم توقيف المسافر وبوشر التحقيق بناء على اشارة
القضاء
المختص.
ويتابع
وزير المالية
ياسين جابر
تفاصيل عملية الضبط مع مدير عام
الجمارك
ريمون
خوري
المتواجد في
مطار بيروت
ومع سائر الاجهزة الرسمية المختصة.
وكان "
لبنان 24
" نشر خبراً خاصاً يتعلّق بضبط المسدسات في
المطار
.
لقراءة الخبر الرجاء
الضغط هنا
