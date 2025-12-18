تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة

ذكر موقع " "، أنّ مصادر أمنية في حذّرت "واللا" من مغبَّة تسرُّع في شنّ هجوم عسكري على " "، وأكّدت أنّ "الخطوة تُشكّل خطورة على الإسرائيليين".



وأضافت المصادر للموقع الإسرائيليّ أنّه "خلافًا لتوجه المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب، ينطوي التصعيد ضدّ "حزب الله" في الوقت الراهن على تهديد بالغ للمصالح ".



ودعت إلى "مزيد من الصبر، لا سيما وأنّ عملية تحييد سلاح "حزب الله" قد تستغرق 5 سنوات أو أكثر".



وأوضحت المصادر أنه "إذا نجحت في وقف تدفق الأموال من إلى "حزب الله"، وهو إجراء لم تتمكن من اتخاذه خلال عام 2025، فلن يواجه "الحزب" صعوبة في إعادة بناء قوته فقط، بل سيواجه صعوبة في البقاء أيضًا".



وأوصت "بإعطاء الدبلوماسية فرصة، مع الاستمرار في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضدّ أهداف "حزب الله" المهمة، كما يفعل الجيش منذ أكثر من عام". (ارم نيوز)



