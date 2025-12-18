تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1457145-639016880912613060.jpg
Doc-P-1457145-639016880912613060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر أمنية في تل أبيب حذّرت عبر موقع "واللا" من مغبَّة تسرُّع إسرائيل في شنّ هجوم عسكري على "حزب الله"، وأكّدت أنّ "الخطوة تُشكّل خطورة على الإسرائيليين".

وأضافت المصادر للموقع الإسرائيليّ أنّه "خلافًا لتوجه المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب، ينطوي التصعيد ضدّ "حزب الله" في الوقت الراهن على تهديد بالغ للمصالح الإسرائيلية".

ودعت إلى "مزيد من الصبر، لا سيما وأنّ عملية تحييد سلاح "حزب الله" قد تستغرق 5 سنوات أو أكثر".
 
وأوضحت المصادر أنه "إذا نجحت الولايات المتحدة في وقف تدفق الأموال من إيران إلى "حزب الله"، وهو إجراء لم تتمكن من اتخاذه خلال عام 2025، فلن يواجه "الحزب" صعوبة في إعادة بناء قوته فقط، بل سيواجه صعوبة في البقاء أيضًا".

وأوصت "بإعطاء الدبلوماسية فرصة، مع الاستمرار في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضدّ أهداف "حزب الله" المهمة، كما يفعل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يعلن: "حماس" ستلتحق بـ"حزب الله" خلال أي حرب!
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يتأهب لـ"السيناريو الأسود"... تحذيرات من هجمات قد تستهدف إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

دبلوماسي

ارم نيوز

عبر موقع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24