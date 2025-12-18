موقف متحفّظ وانتظار لما سيحمله "29 الشهر"

في إحدى الجلسات الخاصة مع ، عبّر بوضوح عن عدم رضاه عن أداء " " في المرحلة الراهنة، "رغم العلاقة القوية والأخوية التي كانت تجمعه بالسيد ".

ولدى سؤاله عن احتمال اندلاع الحرب، اكتفى بالقول:"ما عندي جواب… لنشوف بـ"29 الشهر"، في إشارة إلى ترقّبه لما ستحمله التطورات المقبلة.

وأشار"إلى أنّ تلك العلاقة قامت على تفاهمات وظروف معيّنة، إلا أنّ كثيرًا من الأمور تغيّرت اليوم، سواء على مستوى الأداء السياسي أو في مقاربة الملفات الداخلية، ما جعله ينظر بقلق إلى المسار الحالي، ويعتبر أنّ الواقع لم يعد يشبه المرحلة السابقة التي بُنيت عليها تلك التفاهمات".