تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موقف متحفّظ وانتظار لما سيحمله "29 الشهر"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1457174-639016936430431713.webp
Doc-P-1457174-639016936430431713.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إحدى الجلسات الخاصة مع الرئيس ميشال عون، عبّر بوضوح عن عدم رضاه عن أداء "حزب الله" في المرحلة الراهنة، "رغم العلاقة القوية والأخوية التي كانت تجمعه بالسيد حسن نصرالله".

وأشار"إلى أنّ تلك العلاقة قامت على تفاهمات وظروف معيّنة، إلا أنّ كثيرًا من الأمور تغيّرت اليوم، سواء على مستوى الأداء السياسي أو في مقاربة الملفات الداخلية، ما جعله ينظر بقلق إلى المسار الحالي، ويعتبر أنّ الواقع لم يعد يشبه المرحلة السابقة التي بُنيت عليها تلك التفاهمات".
ولدى سؤاله عن احتمال اندلاع الحرب، اكتفى بالقول:"ما عندي جواب… لنشوف شو بصير بـ"29 الشهر"، في إشارة إلى ترقّبه لما ستحمله التطورات المقبلة.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بولندا: سنُرسل مقاتلات "ميغ - 29" المتبقية لدينا إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حوافز "تقنية" لبنانية للتفاوض بانتظار الموقف الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تحفّظ لا يرقى لمستوى الاعتراض.. كيف يُفهَم موقف "حزب الله" من التفاوض؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" تتحفظ على ضمّ"الكتائب" لتحالف جنبلاط - جعجع في الجبل
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

السيد حسن نصرالله

السيد حسن نصرالل

الرئيس ميشال عون

السيد حسن نصر

الرئيس ميشال

حسن نصرالله

سيد حسن نصر

ميشال عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:19 | 2025-12-18
Lebanon24
16:47 | 2025-12-18
Lebanon24
16:30 | 2025-12-18
Lebanon24
16:16 | 2025-12-18
Lebanon24
15:56 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24