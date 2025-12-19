أجواء باردة وضباب.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر نسبيا مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.



تحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل والتي تلامس معدلاتها النهارية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة النهارية على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل بشكل طفيف ، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد .